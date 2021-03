Andrey Rublev nei quarti di finale a Doha senza aver giocato un solo 15

Andrey Rublev, numero otto del mondo e recente campione del torneo ATP 500 di Rotterdam, deve ancora iniziare la sua difesa del titolo nell’ATP 250 di Doha, in Qatar, ma è già nei quarti di finale. Dopo aver ricevuto un bye nel all’esordio, il 23enne russo ha beneficiato di un walkover nel suo scontro di secondo turno che era previsto oggi contro il francese Richard Gasquet.

Gasquet, il campione di Doha 2013, ha dato forfait per colpa di un problema al piede destro che lo ha messo in disparte già agli Australian Open e ha scelto di non giocare contro Rublev, uno dei giocatori più in forma dell’ultimo anno e mezzo.

Rublev attende Marton Fucsovics o Lloyd Harris nei quarti di finale, previsti per giovedì in Qatar.