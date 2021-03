Jannik Sinner: “Alla fine sono molto contento di aver portato a casa il match di primo turno”

Queste le dichiarazioni di Jannik Sinner al termina della partita vinta ieri contro Barrere nel primo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia.

“Penso sia stata una partita difficile. Entrambi abbiamo giocato un discreto incontro ed è stata una partita piuttosto lunga. Abbiamo disputato un match alla pari e nel terzo set, c’era pressione per entrambi”.

“Lui ha servito per il match. Dopo una partita lunga, non è mai facile, e io per fortuna sono riuscito a piazzare il controbreak. Alla fine sono molto contento di aver portato a casa il match di primo turno e ovviamente sono felice di essere ancora in gara nel torneo”.