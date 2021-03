WTA 1000 Dubai: I risultati completi del Secondo Turno. Out Martina Trevisan

Martina Trevisan è stata eliminata al secondo turno del torneo WTA 1000 di Dubai.

La 27enne mancina di Firenze, n.90 WTA, in gara come lucky loser, ha ceduto 62 64, in un’ora e 20 minuti di partita, alla francese Caroline Garcia, n.47 del ranking.

12:00 Trevisan M. – Garcia C. (Fra)



WTA WTA Dubai Trevisan M. Trevisan M. 2 4 Garcia C. Garcia C. 6 6 Vincitore: Garcia C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Garcia C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Garcia C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Garcia C. 15-0 15-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Garcia C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Garcia C. 0-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Trevisan M. 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Garcia C. 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Garcia C. 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Trevisan M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Garcia C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Trevisan M. 0-30 0-40 0-0 → 0-1

0 Ace 03 Doppi falli 160% % primo servizio 60%61% % di punti vinti su primo servizio 73%50% % di punti vinti su secondo servizio 62%1/3 Break point 4/70 Tiebreak vinti 018 Punti vinti in risposta 2446 Punti vinti 616 Giochi vinti 122 N. max giochi vinti di fila 67 N. max punti vinti di fila 528 Punti vinti al servizio 375 Giochi vinti al servizio 8

WTA 1000 Dubai (Emirati Arabi), 2° Turno – cemento

WTA WTA Dubai Keys M. Keys M. 4 3 Potapova A. Potapova A. 6 6 Vincitore: Potapova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Potapova A. 15-0 30-0 3-5 → 3-6 Keys M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Potapova A. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Keys M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Potapova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Keys M. 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Potapova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Keys M. 0-15 15-15 30-15 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Potapova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Keys M. 0-15 0-30 4-5 → 4-6 Potapova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Keys M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Potapova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Keys M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Potapova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Keys M. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Potapova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Keys M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Potapova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

09:00 Keys M. (Usa) – Potapova A. (Rus)

09:00 Kudermetova V. (Rus) – Bencic B. (Sui)



WTA WTA Dubai Kudermetova V. Kudermetova V. 4 7 4 Bencic B. Bencic B. 6 5 6 Vincitore: Bencic B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Bencic B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Kudermetova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 Kudermetova V. 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Bencic B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Kudermetova V. 15-0 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Bencic B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Kudermetova V. 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Bencic B. 0-15 0-30 15-30 30-40 2-1 → 3-1 Kudermetova V. 15-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Bencic B. 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Bencic B. 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Kudermetova V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Bencic B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Kudermetova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

09:00 Sevastova A. (Lat) – Pliskova Ka. (Cze)



WTA WTA Dubai Sevastova A. Sevastova A. 3 7 2 Pliskova Ka. Pliskova Ka. 6 6 6 Vincitore: Pliskova Ka. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Sevastova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Pliskova Ka. 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Pliskova Ka. 15-0 40-0 1-1 → 1-2 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-1 → 1-1 Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Sevastova A. 15-15 30-15 2-4 → 3-4 Pliskova Ka. 15-0 30-0 2-3 → 2-4 Sevastova A. 0-15 0-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Pliskova Ka. 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 1-2 → 1-3 Sevastova A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Pliskova Ka. 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Sevastova A. 0-15 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sevastova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 1-1 → 2-1 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

09:00 Vondrousova M. (Cze) – Gauff C. (Usa)



WTA WTA Dubai Vondrousova M. Vondrousova M. 6 0 4 Gauff C. Gauff C. 3 6 6 Vincitore: Gauff C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Gauff C. 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Gauff C. 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Vondrousova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Gauff C. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Vondrousova M. 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Gauff C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Vondrousova M. 15-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Gauff C. 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Gauff C. 15-0 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Gauff C. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-1 → 0-2 Vondrousova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Gauff C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Vondrousova M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Vondrousova M. 0-15 0-40 4-1 → 4-2 Gauff C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

10:30 Cornet A. (Fra) – Sabalenka A. (Blr)



WTA WTA Dubai Cornet A. Cornet A. 2 4 Sabalenka A. Sabalenka A. 6 6 Vincitore: Sabalenka A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sabalenka A. 0-15 15-15 15-30 40-30 4-5 → 4-6 Cornet A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Sabalenka A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 Sabalenka A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Cornet A. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Sabalenka A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Cornet A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sabalenka A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sabalenka A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Sabalenka A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 1-5 Cornet A. 15-0 30-0 30-15 30-30 0-4 → 0-5 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Cornet A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

10:30 Kontaveit A. (Est) – Cirstea S. (Rou)



WTA WTA Dubai Kontaveit A. Kontaveit A. 6 7 Cirstea S. Cirstea S. 4 5 Vincitore: Kontaveit A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Cirstea S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Kontaveit A. 15-0 15-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Cirstea S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Kontaveit A. 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Cirstea S. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Kontaveit A. 30-0 30-15 3-3 → 4-3 Cirstea S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Kontaveit A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Cirstea S. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kontaveit A. 15-0 40-15 1-1 → 2-1 Cirstea S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kontaveit A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Cirstea S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Kontaveit A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 4-4 → 5-4 Cirstea S. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Kontaveit A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Cirstea S. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Kontaveit A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Cirstea S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Kontaveit A. 15-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Cirstea S. 0-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Kontaveit A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

10:30 Martincova T. (Cze) – Bertens K. (Ned)



WTA WTA Dubai Martincova T. Martincova T. 6 6 Bertens K. Bertens K. 1 4 Vincitore: Martincova T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Bertens K. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Martincova T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Bertens K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Martincova T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Bertens K. 15-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Bertens K. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Martincova T. 15-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Bertens K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Bertens K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Bertens K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Martincova T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Bertens K. 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Martincova T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

10:30 Mladenovic K. (Fra) – Pegula J. (Usa)



WTA WTA Dubai Mladenovic K. Mladenovic K. 1 2 Pegula J. Pegula J. 6 6 Vincitore: Pegula J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Pegula J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Mladenovic K. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Mladenovic K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Pegula J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Pegula J. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Pegula J. 15-0 40-0 1-5 → 1-6 Mladenovic K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Pegula J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Mladenovic K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Pegula J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Mladenovic K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1

12:00 Ostapenko J. (Lat) – Krejcikova B. (Cze)



WTA WTA Dubai Ostapenko J. Ostapenko J. 3 1 Krejcikova B. Krejcikova B. 6 6 Vincitore: Krejcikova B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ostapenko J. 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Krejcikova B. 0-15 15-15 15-30 A-40 1-4 → 1-5 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Krejcikova B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ostapenko J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ostapenko J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Krejcikova B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Krejcikova B. 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

12:00 Rogers S. (Usa) – Mertens E. (Bel)



WTA WTA Dubai Rogers S. Rogers S. 3 3 Mertens E. Mertens E. 6 6 Vincitore: Mertens E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rogers S. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Rogers S. 30-40 3-3 → 3-4 Mertens E. 1-2 Rogers S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Mertens E. 15-15 15-40 0-1 → 1-1 Rogers S. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Rogers S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Rogers S. 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 40-A 2-3 → 2-4 Mertens E. 15-0 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 Rogers S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Rogers S. 15-0 30-0 30-15 40-30 0-1 → 1-1 Mertens E. 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

12:00 Svitolina E. (Ukr) – Kuznetsova S. (Rus)



WTA WTA Dubai Svitolina E. Svitolina E. 6 4 1 Kuznetsova S. Kuznetsova S. 2 6 6 Vincitore: Kuznetsova S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Kuznetsova S. 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Svitolina E. 0-3 Kuznetsova S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Svitolina E. 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kuznetsova S. 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Svitolina E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Kuznetsova S. 15-0 30-0 4-4 → 4-5 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Kuznetsova S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kuznetsova S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Svitolina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Kuznetsova S. 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Svitolina E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Kuznetsova S. 0-15 0-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Svitolina E. 15-0 15-15 15-30 40-30 5-2 → 6-2 Kuznetsova S. 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Kuznetsova S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Kuznetsova S. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kuznetsova S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

13:30 Swiatek I. (Pol) – Doi M. (Jpn)



WTA WTA Dubai Swiatek I. Swiatek I. 6 6 Doi M. Doi M. 2 4 Vincitore: Swiatek I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Doi M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Swiatek I. 0-15 1-0 Doi M. 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Doi M. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Doi M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Swiatek I. 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Doi M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Swiatek I. 40-15 0-1 → 1-1 Doi M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

15:00 Anisimova A. (Usa) – Muguruza G. (Esp)



WTA WTA Dubai Anisimova A. Anisimova A. Muguruza G. Muguruza G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

16:00 Kvitova P. (Cze) – Teichmann J. B. (Sui)



Il match deve ancora iniziare

17:30 Jabeur O. (Tun) – Rybakina E. (Kaz)



Il match deve ancora iniziare

13:30 Mattek-Sands B./Pegula J. – Ninomiya M./Voracova R.



WTA WTA Dubai Mattek-Sands B. / Pegula J. Mattek-Sands B. / Pegula J. 6 6 Ninomiya M. / Voracova R. Ninomiya M. / Voracova R. 4 3 Vincitore: Mattek-Sands B. / Pegula J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ninomiya M. / Voracova R. 30-0 40-30 5-3 → 6-3 Ninomiya M. / Voracova R. 3-4 → 5-3 Ninomiya M. / Voracova R. 15-0 40-30 0-40 3-3 → 3-4 Mattek-Sands B. / Pegula J. 15-0 2-3 → 3-3 Ninomiya M. / Voracova R. 40-40 2-2 → 2-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ninomiya M. / Voracova R. 15-0 5-3 Mattek-Sands B. / Pegula J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ninomiya M. / Voracova R. 0-15 40-15 4-2 → 4-3 Mattek-Sands B. / Pegula J. 15-0 30-0 3-2 → 4-2 Ninomiya M. / Voracova R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Mattek-Sands B. / Pegula J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Ninomiya M. / Voracova R. 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mattek-Sands B. / Pegula J. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Ninomiya M. / Voracova R. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

13:30 Niculescu M./Potapova A. – Kalashnikova O./Marozava L.



WTA WTA Dubai Niculescu M. / Potapova A. • Niculescu M. / Potapova A. 30 0 Kalashnikova O. / Marozava L. Kalashnikova O. / Marozava L. 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Niculescu M. / Potapova A. 15-0 15-15 40-15 30-15 0-1 Kalashnikova O. / Marozava L. 40-0 30-0 0-0 → 0-1

15:00 Silva E./Van der Hoek R. – Carter H./Stefani L.



Il match deve ancora iniziare

15:00 Xu Y-F./Yang Z. – Dzalamidze N./Lister C. E.



Il match deve ancora iniziare