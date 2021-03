Jannik Sinner soffre, ma centra gli ottavi a Marsiglia

Lunedì sera Jannik Sinner ha vinto il suo match d’esordio nell’“Open 13 Provence”, torneo ATP 250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia in Francia. Il 19enne di Sesto Pusteria ha battuto al primo turno il francese Gregoire Barrere (ATP 115) in tre set tiratissimi per 7-6(3), 6-7(5), 7-5.

Negli ottavi di finale Sinner troverà mercoledì un altro giocatore francese, Hugo Gaston. Il 20enne di Tolosa, entrato nel main draw grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, si è imposto all’esordio sull’austriaco Dennis Novak in tre set. Sinner e Gaston, numero 98 del ranking, non si sono mai affrontati in carriera.

Sinner, numero 34 ATP e quinta testa di serie, è tornato oggi a competere dopo aver rinunciato al “500” di Rotterdam per il problema alla schiena accusato la settimana precedente a Montpellier. La partita contro Barrere era equilibratissima fin dall’inizio. Fino al 6-6 entrambi i tennisti si sono tolti rispettivamente una volta il turno di battuta. Nel settimo gioco Barrere ha strappato il servizio a Sinner, l’altoatesino ha risposto con il rebreak del 4-4. Nel tiebreak Sinner ha dimostrato tutto la sua qualità, imponendosi dopo quasi un’ora di gioco per 7-3.

Anche nella seconda frazione di gioco Sinner e Barrere hanno giocato alla pari. Nel sesto gioco il pusterese ha dovuto annullare ben tre palle break al francese, prima di portarsi sul 3-3. Nel decimo game anche Sinner ha sprecato un break point per il possibile 6-5. Poco dopo pure questo set si è deciso al tiebreak. A spuntarla questa volta è stato però il padrone di casa Barrere, che ha trasformato la sua seconda palla set per il 7-5.

Nel terzo, decisivo parziale Sinner è scappato subito sul 4-2, ma Barrere ha risposto immediatamente con il controbreak del 4-3. Poco dopo il 27enne francese ha strappato nuovamente il turno di battuta a Sinner per l’allungo del 5-4. La partita sembrava finita, ma l’azzurrino si è subito ripreso, piazzando il controbreak del 5-5. Sul proprio turno di battuta Sinner ha dovuto annullare altre due palle break, prima di portarsi sul 6-5. Poi ecco la risposta del giovane azzurro: Sinner ha conquistato il break decisivo, affermandosi dopo due ore e 51 minuti di gioco per 7-5. Una vittoria soffertissima per il numero 34 del mondo.

Gregoire Barrere vs [5] Jannik Sinner