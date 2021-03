Federer si allena a Doha (Video)

Il countdown per il ritorno di Federer in campo è iniziato. Il campione svizzero è arrivato a Doha ed ha iniziato a testare campo e palle in vista del suo esordio stagionale. Prima della partenza per il torneo, si è detto ansioso di tornare in gara e molto curioso di conoscere quale sia la sua reale condizione fisica e tecnica dopo un’assenza così lunga.

Ricordiamo che Roger non gioca un match ufficiale dalla semifinale dell’Australian Open 2020 persa contro Djokovic, e l’ultimissima apparizione in campo risale esattamente ad un anno fa, quando giocò un’esibizione con Nadal a Cape Town, segnando il record assoluto di pubblico presente per un incontro di tennis. A Doha, giocherà il suo primo match contro il vincente di Chardy – Evans.

Nel video riportato dall’account twitter dell’ATP Tour, ecco Federer in campo a Doha.