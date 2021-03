WTA Lione: Arriva il successo di Clara Tauson

È sfumato sotto i colpi di Clara Tauson (WTA 139) il sogno di Viktorija Golubic (130) di conquistare il suo secondo titolo sul circuito femminile. Nella finale del torneo di Lione la zurighese, per la terza volta in carriera ad un atto conclusivo, si è inchinata per 6-4 6-1 alla talentuosa 18enne danese, arrivata come l’elvetica dalle qualificazioni ma capace di vincere ben 14 set di fila per issare al cielo il suo primo trofeo tra le grandi.

WTA 250 Lyon (Francia) – Finali, cemento (al coperto)

WTA WTA Lyon Tauson C. Tauson C. 6 6 Golubic V. Golubic V. 4 1 Vincitore: Tauson C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tauson C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Golubic V. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Tauson C. 15-0 40-30 40-40 4-0 → 5-0 Golubic V. 15-40 3-0 → 4-0 Tauson C. 30-0 40-0 15-0 2-0 → 3-0 Golubic V. 0-30 15-0 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tauson C. 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Golubic V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Tauson C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Tauson C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Golubic V. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Tauson C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Tauson C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Golubic V. 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Tauson C. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

15:30 Tauson C. (Den) – Golubic V. (Sui)

