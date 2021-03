ATP Santiago: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

ATP Santiago – Tabellone di Quali

Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Emilio Gomez vs Facundo Mena

2. [WC] Holger Vitus Nodskov Rune vs Goncalo Oliveira

3. [Alt] Agustin Velotti vs [WC] Daniel Antonio Nunez

4. [4] Joao Domingues vs [WC] Nicolas Kicker

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Alejandro Tabilo vs Nicolas Alvarez

2. Marcelo Tomas Barrios Vera vs [8] Tomas Martin Etcheverry

3. Elliot Benchetrit vs Thomaz Bellucci

4. Hernan Casanova vs [7] Andrea Collarini

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Rafael Matos vs Pedro Sakamoto

2. [WC] Michel Vernier vs [6] Joao Menezes

3. Sebastian Baez vs Orlando Luz

4. Guilherme Clezar vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Juan Pablo Varillas vs Christian Lindell

2. Camilo Ugo Carabelli vs Geoffrey Blancaneaux

3. Carlos Gomez-Herrera vs Renzo Olivo

4. Lukas Klein vs [5] Mario Vilella Martinez