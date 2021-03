WTA Lione: Camila Giorgi si salva! l’azzurra annulla due palle match e vince la partita al tiebreak del terzo set

Camila Giorgi conquista i quarti di finale nel torneo WTA 250 di Lione.

La 29enne di Macerata, n.81 del ranking, dopo aver lasciato solo cinque giochi alla slovacca Viktoria Kuzmova, n.102 WTA, ha sconfitto al secondo turno la serba Nina Stojanovic, n.95 del ranking con il combattuto punteggio di 06 61 76 (5) dopo 2 ore e 22 minuti di partita.

Ai quarti di finale Camila Giorgi sfiderà la qualificata danese Clara Tauson classe 2002 e n.139 WTA.

Da segnalare che la Giorgi nel terzo e decisivo set avanti per 5 a 3 ha ceduto il turno di battuta sul 5 a 4 e poi sul 5 a 6, 15-40, ha annullato due palle match prima di riuscire a tenere il turno di servizio e vincere poi la partita al tiebreak per 7 punti a 5, dopo essere stata avanti per 5 a 3 poi per 6 a 4.

5 Ace 417 Doppi falli 763% % primo servizio 68%65% % di punti vinti su primo servizio 54%64% % di punti vinti su secondo servizio 48%6/8 Break point 6/131 Tiebreak vinti 048 Punti vinti in risposta 48104 Punti vinti 9315 Giochi vinti 134 N. max giochi vinti di fila 58 N. max punti vinti di fila 556 Punti vinti al servizio 458 Giochi vinti al servizio 7