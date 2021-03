Benot Paire: “Eugenie Bouchard è la più carina, ma non mi piacciono molto le tenniste”

A Benoit Paire, uno dei tennisti più importanti del Golden Swing sudamericano, è stato chiesto dalla stampa argentina chi pensa sia la tennista più bella del circuito WTA. Il francese non è un grande fan delle sue colleghe tenniste, ma ha lasciato la sua opinione in merito.

“Eugenie Bouchard è la giocatrice più bella, ma nel tennis non ce ne sono molte. Non sono un grande fan delle tenniste, non mi piacciono molto”, ha rivelato il 31enne francese.

Paire ha anche commentato la recente separazione di Gael Monfils ed Elina Svitolina. “Per me è una situazione complicata perché sono entrambi miei amici. Ero triste”.