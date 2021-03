Video del Giorno: De Minaur vince uno scambio di 44 colpi con un colpo micidiale

Alex De Minaur si è assicurato un posto nel secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam e, nel match di oggi, ha messo a segno un punto che sarà sicuramente presente in tutti i video dei migliori momenti del 2021.

L’australiano ha vinto uno scambio di 44 (!) colpi con il connazionale John Millman. Ma la verità è che non è stato solo per la lunghezza del punto ma anche per il modo in cui è finito, con un colpo che ha lasciato Millman fermo.

Alla fine, De Mnaur ha conquistato la vittoria, per 6-1 6-4, ed ora sfiderà Kei Nishikori nel secondo turno del torneo olandese.