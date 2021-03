Ivanisevic: “Djokovic è semplicemente più forte di tutti e alla gente costa ammetterlo” (di Marco Mazzoni)

“Novak is just stronger than everybody else and people have a hard time admitting that”. Parole e musica – riportate letteralmente nel suo inglese un po’ asciutto ma preciso – di Goran Ivanisevic, coach del n.1 Novak Djokovic, rilasciate ieri sera in una lunga e molto interessante intervista al collega Sasa Ozmo su Tennis Majors. Dopo le accese discussioni sul proprio assistito durante l’ultimo Australian Open, vinto nonostante un infortunio muscolare piuttosto serio, il “Re” degli Ace croato ha approfittato dell’intervista per togliersi diversi sassolini dalla scarpa. Parole chiare, che fanno capire quanto Goran creda nella forza di Novak, infischiandosene delle critiche che il serbo ha ricevuto nel corso di un 2020 assai tribolato sul piano personale (i video discutibili nel corso della pandemia, il pasticcio Adria Tour e il contagio Covid-19, la nascita della PTPA, la pallata e squalifica all’US Open, la terribile sconfitta patita a Parigi da un super Nadal). Ecco alcuni estratti del pensiero di Ivanisevic.

“L’ultimo Australian Open? Il suo apice. Come allenatore e fan di Djokovic, credo che questo titolo abbia il sapore più dolce di tutti. Novak probabilmente direbbe che la sua più grande vittoria è Roland Garros 2016 o il suo primo Wimbledon, ma per me, dopo un anno in cui è stato picchiato da alcuni media con tutte le armi possibili … è davvero bello. Allo stesso tempo, questo titolo potrebbe risultare estremamente importante nel contesto più ampio (corsa per il maggior numero di titoli Slam, ndr). È stata un’esperienza unica, frenetica, qualcosa che non avevamo mai sperimentato prima: 42 giorni in Australia, quarantena, infortunio, folla che si allontanava nel bel mezzo di una partita a causa del blocco, atmosfera cupa per alcuni giorni e poi la finale perfetta giocata da Novak sotto ogni aspetto”.

Chiedono a Goran un parere sulle parole di Novak, che durante il torneo ha detto che i suoi errori sono meno perdonati rispetto a quelli di altri atleti, e perché pensa che sia trattato male dai media. Ecco la risposta: “Tutto è iniziato con l’Adria Tour (durante la pandemia, ndr); lo stavano inseguendo anche prima, ma nell’ultimo anno mi è sembrato di guardare quel film The Texas Chainsaw Massacre. Perché viene trattato in quel modo? Probabilmente a causa del suo background, le persone dei Balcani sono sempre viste con sospetto… Inoltre Novak non ha paura di dire la sua e di lottare per cause in cui crede. Quello che è successo agli US Open poi, era come se tutti fossero contenti perché quel pasticcio è capitato proprio a lui. In Australia ha difeso i suoi compagni e ancora… via, prendiamo a calci Djokovic perché è l’unico a parlare, tutti gli altri tacciono. Durante la mia carriera ho visto giocatori fare ogni genere di cose, ma nessuno ha ricevuto il tipo di trattamento riservato a Novak. Quindi, ecco la ciliegina sulla torta … non so neanche come dirlo. La cosa più perfida, anzi la più triste, sono state le accuse di fingere un infortunio. Perché diavolo avrebbe dovuto farlo? Perché il miglior giocatore del mondo dovrebbe fingere un infortunio quando si trovava due set a zero avanti nel suo match? Quando un altro giocatore di punta si infortuna, è considerato un atto eroico anche solo entrare in campo. Ma quando è Novak, allora sta fingendo. In qualche modo Novak riesce ad affrontare e gestire tutto questo, ma non va bene. E l’infortunio è avvenuto nel terzo turno, non è che il torneo fosse vicino alla fine, no, aveva bisogno di altre quattro vittorie, e non contro alcuni giocatori sconosciuti. Raonic, poi Zverev, quindi Karatsev che non è arrivato ​​in semifinale per caso, e infine Medvedev, che è stato il migliore al mondo negli ultimi tre mesi. È semplicemente fantastico che abbia vinto”.

Dopo la vittoria Djokovic ha raccontato di aver passato anche 10 ore in un giorno a lavorare sul recupero dall’infortunio… “Uli (Ulises Badio, fisioterapista di Novak, ndr) è davvero l’uomo dei miracoli. È riuscito a prepararlo ogni volta, anche con degli antidolorifici necessari e nessun allenamento, quindi ci siamo riscaldati un po’ più a lungo del solito. Ma tutto questo non sarebbe servito a nulla se Novak non fosse così forte mentalmente. Non ho mai incontrato una “roccia” mentalmente come lui, penso che sia uno degli atleti mentalmente più tosti al mondo, non solo tra i tennisti. Quando non lo considerano più, in qualche modo trova una nuova fonte di energia per superarsi. Io che lavoro con lui posso vedere quanto impegno ci mette e quanto complicato a volte possa essere. Dopo l’infortunio, ero lì quando i medici gli hanno detto cosa era successo e quali erano i rischi se avesse continuato a giocare. Gli è stato detto che il problema poteva peggiorare, ma ha preso una decisione consapevole dicendo: “Farò tutto il necessario per cercare di vincere questo Slam”. Abbiamo avuto lo stesso rituale ogni giorno, ruotava attorno ai suoi trattamenti e nelle ultime due partite ha potuto giocare con il minimo dolore, soprattutto rispetto alle partite con Raonic e Zverev. Novak è semplicemente più forte di tutti e gli altri hanno difficoltà ad ammetterlo. La sua mente è così forte, crede ciecamente nei suoi esercizi mentali e col suo metodo di rilassamento è stato in grado di minimizzare il dolore, insieme all’aiuto degli antidolorifici”.

“Durante i lunghi trattamenti e nell’intero torneo il mio ruolo era quello di portare un atteggiamento positivo, per tenerlo rilassato. Abbiamo i nostri giochi da tavolo per rilassarci e staccare la spina. L’obiettivo era per Novak di non pensare all’infortunio e di iniziare a pensare alla partita successiva solo quando era il momento – nessun motivo per portare ulteriore tensione”.

Roland Garros, con Nadal all’orizzonte, rimane sempre la sfida massima per Novak… “Non credo che neanche volendolo potrà ripetere una finale come quella del 2020, con un sconfitta così. Però Novak deve essere al meglio fisicamente, ha bisogno di sentirsi abbastanza potente da rimanere in campo tutto il tempo che serve. Ad esempio, nella finale del Roland-Garros non sembrava pronto a restare in campo per quindici ore se era quella la condizione per battere Nadal. Stava accorciando i punti con i drop shot e altre scelte sbagliate. No, non è così che deve presentarsi quest’anno a Parigi. Contro Medvedev, si poteva dire che era pronto a stare su quel campo per trenta ore, se necessario. Questo è lo stato fisico e mentale con il quale Novak deve trovarsi prima di quel potenziale incontro con Nadal a Roland Garros. Quando sentirà di poter tenere il passo fisicamente, il suo tennis seguirà”.

Djokovic farà 34 anni in primavera, cambierà qualcosa nel suo modo di allenarsi? “La parola chiave per vincere è desiderio e il desiderio di Novak è enorme. Potrebbe prendersi un giorno in più di riposo qua e là. Invecchiando, esegui allenamenti più brevi, ma con maggiore intensità; questo è ciò che abbiamo immaginato e ciò che abbiamo realizzato in Australia. È andato tutto bene dato che è riuscito a rimanere in campo per tutto il tempo necessario. Inoltre, ci sono anche molte cose da considerare, cose a cui devi adattarti come il tuo umore e la volontà di esercitarti, ma la cosa buona del tennis è che puoi essere creativo con gli esercizi”.

“Novak è un genio ma credo che a volte esageri in certe cose. Per esempio, troppe informazioni, troppe statistiche. A volte ritengo che questo non funziona. Inoltre, come allenatore devi scegliere cosa dire e quando dirlo poiché Novak è una spugna, prende tutto e vuole migliorare ogni singolo giorno. È un equilibrio delicato da trovare perché lui è molto intelligente ed ha il suo punto di vista. Chi dovrei allenare dopo Djokovic? Con lui ho vissuto la vetta della vetta, seguendolo posso dire di aver visto tutto, il meglio. Forse cercherò di lavorare con i giocatori più giovani e cercherò di costruire il loro gioco da zero”.

Ricordano a Goran che la prossima settimana sarà la n.311 di Novak come n.1 al mondo. Un ottimo argomento a supporto della annosa ricerca del GOAT…. “Tutto è importante nella rivalità tra loro tre (Novak, Roger, Rafa, ndr). 311 settimane e quello che poi saranno, è un numero enorme, affascinante. Novak ha vinto tutto quello che avrebbe potuto vincere e la fine della sua carriera non è ancora vicina. Il dibattito sul GOAT alla fine si riduce al gusto e alle preferenze, ma se hai i numeri dalla tua parte, è difficile negare alcune cose… Per me Novak è il giocatore migliore e più completo di sempre, per qualcun altro è Nadal o Federer. Sarà un argomento interessante da discutere quando la loro carriera sarà finita. E quella di Djokovic non lo è ancora…”.

Un’intervista estremamente interessante, in cui Ivanisevic, come suo solito, parla e parla chiaro. Mette “i puntini sulle i” ricordando a tutti che Djokovic potrà non stare simpatico a molti, ma la voglia di vincere, la sua forza e resistenza mentali sono incredibili, ancor più per il fatto di esser partito dietro a due “mostri” e averli in qualche modo superati in molti record, e pure negli scontri diretti. Nelle sue parole è chiaro un messaggio a Nadal: l’obiettivo 2021 non è solo vincere, ma è vincere contro Rafa a Parigi. Tenete le bibite pronte ad inizio giugno, ne vedremo delle belle…

Marco Mazzoni