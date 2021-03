Day 1 Challenger di Gran Canaria 2: tre vittorie e una sconfitta per i tennisti italiani

Il day 1 del challenger di Gran Canaria 2 ( in corso di svolgimento su terra rossa) si conclude con tre vittorie e una sconfitta per i colori azzurri. Le vittorie sono state messe a segno da Federico Gaio, Riccardo Bonadio (impegnati nel primo turno del tabellone principale) e Giulio Zeppieri (nell’ultimo turno del tabellone cadetto). L’unica sconfitta porta il nome di Andrea Pellegrino in chiusura di giornata.

Federico Gaio, ha avuto la meglio su Javier Barranco Cosano, n.321 ATP, vincendo in rimonta dopo una dura lotta con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-2 dopo 2 ore e 21 minuti di gioco. Per Gaio, dopo le ottime prestazioni sul veloce indoor di inizio anno, arriva la prima vittoria su terra rossa, sicuramente la superficie a lui più congeniale.

L’altra vittoria azzurra è quella di Riccardo Bonadio, che in poco meno di mezz’ora ha la meglio su Danilo Petrovic, n.157 ATP, che sul 5-2 in favore dell’azzurro, si ritira per un problema fisico.

La vittoria più significativa di giornata è messa a segno da Giulio Zeppieri che nell’ultimo turno di qualificazione ha sconfitto con il punteggio finale di 6-3 2-6 7-6 (2) la wild card spagnola Alex Marti Pujolras, n.725 ATP. Dopo un inizio anno non positivo, finalmente arrivano due vittorie consecutive, dopo quella di ieri su Cervantes, per il tennista laziale.