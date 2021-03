Ivanisevic: “È realistico che Djokovic non giochi più fino ai tornei su terra battuta”

Mentre Novak Djokovic oggi festeggia il record di 310 settimane in vetta al ranking ATP, con la certezza di diventare lunedì prossimo il recordman all time staccando Federer, il suo coach Goran Ivanisevic ha rilasciato una breve dichiarazione a Carrie Dunn (Tennis Majors) sui programmi prossimi del suo assistito. Vista la necessità di recuperare dal problema muscolare patito in Australia, l’ipotesi più probabile è che Nole tornerà in campo solo per i tornei su terra battuta, quindi presumibilmente nella “sua” Monte Carlo.

“È realistico pensare che Novak non tornerà in campo prima dei tornei su terra battuta”, ha affermato Goran, “ora tutto dipende dall’infortunio, ma non vedo la necessità di affrettare i tempi. Non avrebbe senso prendersi rischi. L’unico torneo per il quale potrebbe fare un’eccezione è il Miami Open”.

“Penso che la sua prossima risonanza magnetica sia tra due settimane, quindi vedremo. Non c’è bisogno di correre rischi, preferirei vederlo pronto al cento per cento per la stagione sulla terra battuta per cercare di inseguire ancora una volta il titolo Roland-Garros”.

Per Ivanisevic, ridurre qualche evento nel calendario di Novak è nell’ordine delle cose, anzi, già nel recente passato ha iniziato a giocare un po’ di meno per concentrarsi sul vero obiettivo: essere il più titolato negli Slam. “Se guardate il suo programma negli ultimi cinque o sei anni, non è che stesse giocando un sacco di tornei. Non credo ci si possa concentrare solo sugli Slam, perché è necessario avere una buona preparazione e un feeling positivo per entrare bene nei quattro tornei principali. Per esempio, Novak si sentiva benissimo prima dell’Australian Open grazie alle due partite difficili che ha avuto all’ATP Cup. Sono sicuro che nel 2021 giocherà un paio di tornei sulla terra battuta prima del Roland-Garros, un torneo sull’erba prima di Wimbledon e poi ci sono le Olimpiadi prima degli US Open. Vedremo a fine stagione nei tornei indoor, ma a livello annuale potrebbe giocare due o tre tornei in meno, il che non è un cambiamento significativo, anzi in questo punto della sua carriera è fondamentalmente la programmazione”.

Marco Mazzoni