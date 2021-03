Novak Djokovic eguaglia Roger Federer come numero settimane da n.1 del mondo. La prossima settimana sarà in vetta assoluta

Ora è ufficiale: come previsto, il 1° marzo 2021 segna la data in cui Novak Djokovic eguaglia il record d numero di settimane di Roger Federer in cima alla classifica ATP.

Il serbo 33enne, n.1 del mondo, ha già garantito che batterà questo record la prossima settimana (8 marzo), un record che Federer deteneva dal 2012, quando superò le 286 settimane di Pete Sampras.

Numero di settimane da n.1 del mondo

Djokovic 310

Federer 310

Sampras 286

Lendl 270

Connors 268

Nadal 209

McEnroe 170

Borg 109

Agassi 101

Hewitt 80