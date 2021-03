Enzo Couacaud è il campione della prima edizione del Gran Canaria Challenger 1. Il francese ha battuto in finale il canadese Steven Diez con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3) in 2 ore e 31 minuti di gioco, conquistando il titolo del torneo organizzato da MEF Tennis Events presso El Cortijo Club de Campo.

Couacaud: “Finale ricca di alti e bassi” – È il secondo trofeo Challenger in carriera per il venticinquenne nato a Curepipe, Mauritius: “Sono davvero felice. Ho vinto una finale ricca di alti e bassi, avrei potuto chiuderla prima ma la tensione si è fatta sentire. Questo successo mi dà tantissima gioia”. Ai quarti di finale Couacaud ha annullato due match point all’argentino Marco Trungelliti in una delle tante battaglie vinte: “Ci sono stati diversi momenti chiave nel mio percorso. Credo che molti giocatori in tabellone avrebbero potuto conquistare il titolo, ma alla fine è stata la mia settimana”. E adesso si guarda con fiducia al prosieguo della stagione: “Sono sicuro di poter continuare a far bene. Disputerò il Gran Canaria Challenger 2, altro torneo pieno di ottimi tennisti, e darò il massimo per allungare il momento positivo”. In chiusura i ringraziamenti agli organizzatori del torneo: “È stato tutto fantastico. Nonostante la pioggia, che ha rischiato di stravolgere il programma degli incontri, noi giocatori abbiamo avuto a disposizione ogni tipo di comfort sin dall’inizio della manifestazione. E poi una location così meravigliosa non ci capita spesso”.

Castellano: “Evento pianificato e realizzato alla perfezione” – A premiare il campione, Francisco Castellano, Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria: “Faccio i miei più sentiti complimenti a MEF Tennis Events e a David Marrero, direttore del torneo, per la meravigliosa settimana di tennis a cui abbiamo assistito. L’evento è stato pianificato e realizzato alla perfezione, siamo orgogliosi di averne preso parte. La speranza è che i Gran Canaria Challenger 1 e 2 siano i primi di una lunga serie di manifestazioni di questo livello”.

Il risultato di domenica 28 febbraio

Finale

Enzo Couacaud b. Steven Diez 7-6(5) 7-6(3)