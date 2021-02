Il ritorno di Roger Federer nel circuito con pochi o nessun spettatore presente

L’attenzione del mondo del tennis nelle prossime settimane sarà sul ritorno in campo di Roger Federer. Il 39enne svizzero tornerà per giocare i tornei di Doha e Dubai ma dovrà farlo davanti a pochi o nessun fan sugli spalti. Tutto, ovviamente, a causa delle restrizioni causate dalla pandemia di Covid-19.

Doha avrà solo il 10 per cento della capacità di pubblico sia per il torneo femminile che per quello maschile, quindi gli spettatori saranno notevolmente ridotti durante le due settimane di competizione. La distanza sociale sarà obbligatoria e ci saranno test rapidi all’ingresso dello stadio, con i bambini non ammessi.

Già a Dubai, il torneo ATP e WTA 500 si gicherà addirittura a porte chiuse, quindi non sarà permesso al pubblico di guardare i tornei che presenteranno grandi campioni a l via:“Stiamo prendendo ogni precauzione per garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti”, ha detto Salah Tahlak, il direttore del torneo di Dubai.