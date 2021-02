Tornei Juniores in Italia: il calendario completo. Si parte da Firenze a fine marzo

L’International Tennis Federation (ITF) ha reso noto il programma dei prossimi mesi per quanto riguarda il circuito internazionale Under 18. Sono cinque, come da tradizione, i tornei che si terranno in Primavera sul territorio italiano: il via, a partire dal 31 marzo, sarà dato dal Grado 2 di Firenze, a cui dall’ultima settimana di aprile daranno seguito (in quattro settimane consecutive) il G2 di Salsomaggiore Terme, il G2 di Prato, il G1 di Santa Croce sull’Arno e il Trofeo Bonfiglio (Grado A) con sede al “Bonacossa” di Milano.

Vista la situazione d’incertezza legata all’emergenza sanitaria, non sono comunque da escludere rinvii o cancellazioni per tutte queste manifestazioni, già annullate nel 2020 a causa della pandemia. La speranza, ovviamente, è che dopo due anni di attesa si possa finalmente tornare a respirare l’aria del grande tennis giovanile in cinque sedi storiche del panorama internazionale.

TORNEI JUNIORES IN ITALIA

G2 FIRENZE – 31/03-05/04

G2 SALSOMAGGIORE TERME – 26/04-02/05

G2 PRATO – 04/05-08/05

G1 SANTA CROCE SULL’ARNO – 10/05-15/05

GA MILANO (TROFEO BONFIGLIO) – 17/05-23/05