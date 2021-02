ATP Montpellier: Sonego supera Korda in due set, ottima prestazione per Lorenzo

Un ottimo Lorenzo Sonego supera in due set l’emergente statunitense Sebastian Korda, 6-3 6-2 lo score a favore dell’azzurro, che così si guadagna un posto nei quarti del 250 di Montpellier, dove sfiderà il vincente di Goffin vs. Bonzi. Grande prestazione del piemontese, servizio al top, solido in spinta e chirurgico nello sfruttare ogni occasione alla risposta.

Non era sulla carta un match facile: Korda, ventenne n.92 al mondo, è uno dei giocatori in maggior ascesa dalla ripresa del tour la scorsa estate. Il figlio del campione ceco Petr infatti ha un tennis molto completo, fluido, ordinato e razionale. È alto ma si muove bene; è aggressivo ma non prende troppi rischi. Impressiona la facilità con cui riesce a cambiare sul lato del rovescio bimane colpi in spinta a back molto precisi, lunghi e con rimbalzo basso, difficili da rigiocare; ancor più per l’azzurro, che ha sulla sinistra la parte più debole del suo tennis.

Sonego è entrato in campo molto bene, fin dai primi punti, imponendo il suo tennis vivace ed aggressivo, e approfittando ogni volta dei piccoli passaggi a vuoto del giovane rivale. Lorenzo (come sempre) è stato perfetto sul piano tattico: lucidissimo nell’aggredire l’avversario appena possibile, mettendogli pressione fin dalla risposta o con uno strappo col diritto. Eccellente l’azzurro al servizio, quasi inattaccabile oggi, anche per un rivale molto efficace in risposta. Sostenuto da ottime prime e seconde profonde, Lorenzo è stato bravo a controllare i suoi turni di servizio e prendersi rischi in risposta, appena possibile. Vivace fisicamente ed estremamente reattivo, l’azzurro è stato prontissimo a scattare con i piedi sia in avanti che a sinistra, per coprire il lato debole e governare lo scambio col diritto.

Korda ha giocato una buona partita, mostrando il potenziale del suo tennis, ma senza riuscire a scardinare l’azzurro in risposta, e perdendo alcuni punti importanti per incertezze sotto rete (entrambi i break subiti). Deve sicuramente crescere nell’intensità e calibrare i momenti in cui spinge a quelli di difesa, proprio dove invece eccelle Sonego.

Ecco la cronaca del match.

Si inizia con Sonego alla battuta. Buone prime, senza patemi muove lo score, avanti 1-0. Anche Korda parte molto bene: solo prime, piazzate esterne forti e precise, e via accelerazioni col diritto, a spostare l’azzurro. 1 pari. La sensazione è che il servizio sia cruciale nel match, soprattutto per Lorenzo, visto che Sebastian risponde piuttosto bene con impatti in anticipo tenendo i piedi quasi in campo sulle seconde. E così sarà: super Lorenzo con la prima, per tutto l’incontro. Sonego è molto rapido con piedi a spostarsi per tutto il campo per colpire col diritto e comandare lo scambio, non senza prendersi rischi perché lascia piuttosto scoperto il lato destro del campo. Il parziale avanza seguendo i turni di servizio, scambi brevi e tennis molto rapido. Korda tenta anche un serve and volley nel quarto game, “punito” da una bella risposta del piemontese e quindi passante di diritto in corsa, gran punto. Sulla spinta di questo vincente, avanza convinto in risposta. Si procura la prima palla break del match Sonego, ma Sebastian trova una bella prima al T, che Lorenzo non controlla. Con un game laborioso, Korda impatta lo score sul 2 pari. Quinto game, anche Sonego è costretto per la prima volta ai vantaggi, dal 40-0, grazie a tre risposte molto profonde dello statunitense. Korda trova una bordata incredibile cross dal centro col diritto, gli vale la prima palla break del match. Ottima prima “in pancia” di Lorenzo, forse fin troppo avanti Korda in risposta… Chance cancellata. Non molla la presa Sebastian, martella con grande ritmo e profondità, prendendosi minimi rischi. Altra palla break concessa dall’azzurro. Approccia la rete Korda, ma il back gli scappa largo. Granda battaglia in questa fase del match. Sonego resta avanti 3-2. Sesto game, per la prima volta Sebastian sbaglia qualcosa in spinta, crolla 15-40, due palle break per l’azzurro. Aggressivo lo statunitense, ma volee incrociata gli scivola larga, BREAK Sonego, avanti 4-2. Ottima attitudine Sebastian, ma sotto rete il tocco è ancora rivedibile. Bravo qua Sonego, consolida il break con un gran turno di servizio, avanti 5-2. Korda resta in scia, salendo 3-5, l’azzurro va a servire per il primo set. Il figlio di Petr sembra innervosito, non riesce ad incidere in risposta. Si avventa con troppo impeto sui servizi di Lorenzo, esagerando nell’essere aggressivo, e due risposte volano via. Bravissimo Sonego a chiamare a rete il rivale con una smorzata perfetta e chiudere di tocco in avanzamento. 40-15, due set point Sonego. Botta perfetta al centro, Korda non contiene. Un Sonego sontuoso al servizio chiude il primo set 6-3.

Il secondo parziale inizia con Korda alla battuta. Spinge con più ordine l’americano rispetto alla fase finale del primo set, dove s’era un po’ disunito una volta andato sotto. Si prende grandi rischi anche con la seconda, e commette il primo doppio fallo del match. Sonego sul 30 pari prova a risposta a tutto braccio e via a rete, per mettere pressione al rivale, ma purtroppo l’approccio non passa la rete. Resta l’attitudine perfetta dell’azzurro, che tatticamente in campo è ineccepibile e sempre lucidissimo. Korda muove lo score, 1-0. Sempre eccellente il piemontese al servizio, continuo e preciso, 1 pari. Il set scorre rapido fino al quinto game. L’azzurro è bravissimo a reggere lo scambio rovescio vs. rovescio, senza perdere campo, è Korda il primo a cedere. 0-30 e poi 15-40 con un super scambio condotto col diritto in grandissima spinta e coraggio. Due palle per l’allungo a favore dell’azzurro. Cancella la prima chance con una solida prima esterna; lunghissimo scambio sulla seconda, Korda viene avanti ma ancora lo tradisce la volée, troppo centrale, ben impattata da Sonego per un passante lungo linea vincente. BREAK Sonego, avanti 3-2 e servizio. Sebastian cerca la reazione di rabbia per restare nel match. Si porta 0-30 (con un doppio fallo di Lorenzo), ma con coraggio Sonego avanza, serve benissimo e consolida il vantaggio salendo 4-2. Korda perde la pazienza, esagera di nuovo nella spinta e crolla 15-40. Sonego regge in difesa e trova da fuori dal campo una bordata col diritto che pizzica la riga, imprendibile. Che colpo! Secondo break per il piemontese, avanti 5-2 e servizio. Non trema l’azzurro al momento di chiudere. Spinge col diritto e si procura la palla per il match. Comanda Korda ma Sonego si difende e lo porta all’errore. Game Set Match Sonego, bellissima prestazione, che gli vale l’ottavo quarto di finale a livello ATP. Bravo Lorenzo!

Marco Mazzoni

[7] Lorenzo Sonego vs Sebastian Korda



ATP ATP Montpellier Sonego L. Sonego L. 6 6 Korda S. Korda S. 3 2 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Korda S. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Korda S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Korda S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Korda S. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Korda S. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Korda S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2 Ace 11 Doppi falli 164% % primo servizio 74%79% % di punti vinti su primo servizio 57%67% % di punti vinti su secondo servizio 50%3/5 Break poinT0/20 Tiebreak vinti 023 Punti vinti in risposta 1462 Punti vinti 4112 Giochi vinti 55 N. max giochi vinti di fila 16 N. max punti vinti di fila 439 Punti vinti al servizio 279 Giochi vinti al servizio 5