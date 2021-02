Nicolas Jarry ritorna a vincere nel circuito maggiore

Nicolas Jarry, tennista 25enne che ha raggiunto la top 40, è tornato a competere questo lunedì in un torneo del circuito maggiore dopo più di un anno e dopo una sospensione di 11 mesi per essere risultato positivo a un test antidoping.

Attualmente fuori dalla top 1000 mondiale, Jarry, che ha gareggiato essenzialmente (e senza grande successo) nei circuiti ITF e Challenger negli ultimi mesi, ha ricevuto una wild card per giocare a Cordoba e ha ottenuto un’ottima vittoria al primo turno contro lo spagnolo Jaume Munar, 104° ATP ed ex top 55, per 5-7, 7-6(5) 6-4, in 2h46. Munar ha servito per vincere in due set e ha avuto un vantaggio di un break nel terzo parziale.

Jarry ora affronterà il francese Benoit Paire, la seconda testa di serie nel secondo turno della competizione argentina.

Jaume Munar vs [WC] Nicolas Jarry



ATP ATP Cordoba Munar J. Munar J. 7 6 4 Jarry N. Jarry N. 5 7 6 Vincitore: Jarry N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Munar J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Munar J. 15-0 15-15 15-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Jarry N. 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Munar J. 15-0 15-15 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Jarry N. 15-15 15-30 30-30 2-1 → 3-1 Munar J. 15-0 40-30 1-1 → 2-1 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Munar J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Munar J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Jarry N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Munar J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jarry N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Munar J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Munar J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Munar J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Munar J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Munar J. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Jarry N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Munar J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Jarry N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Munar J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jarry N. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Munar J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Munar J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jarry N. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Munar J. 0-15 15-15 30-15 30-30 0-1 → 1-1 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Ace 76 Doppi falli 674% % primo servizio 56%63% % di punti vinti su primo servizio 74%58% % di punti vinti su secondo servizio 64%5/8 Break point 5/130 Tiebreak vinti 133 Punti vinti in risposta 47100 Punti vinti 11017 Giochi vinti 184 N. max giochi vinti di fila 412 N. max punti vinti di fila 867 Punti vinti al servizio 6312 Giochi vinti al servizio 12