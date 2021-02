WTA Adelaide: I risultati completi del Day 1. Jasmine Paolini centra la qualificazione

Jasmine Paolini ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo WTA 500 di Adelaide.

Nel turno decisivo la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.99 WTA e sesta testa di serie delle “quali”, ha battuto in rimonta per 36 62 61, in poco più di un’ora e mezza di partita, la coetanea australiana Astra Sharma, n.114 WTA ed undicesima testa di serie.

All’esordio nel main draw – nella notte italiana – la tennista toscana dovrà vedersela con la giovane statunitense Cori Gauff, n.52 WTA, anche lei promossa dalle qualificazioni.

04:30 Paolini J. – Sharma A.



WTA WTA Adelaide Paolini J. Paolini J. 3 6 6 Sharma A. Sharma A. 6 2 1 Vincitore: Paolini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

WTA 500 – Adelaide (Australia) – 1° Turno, cemento

WTA WTA Adelaide Sevastova A. Sevastova A. 6 6 Garcia C. Garcia C. 2 4 Vincitore: Sevastova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sevastova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sevastova A. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Garcia C. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Garcia C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Sevastova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Sevastova A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Garcia C. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Garcia C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Sevastova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Garcia C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Garcia C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

01:30 Sevastova A. (Lat) – Garcia C. (Fra)

03:00 Gadecki O. (Aus) – Wang Q. (Chn)



WTA WTA Adelaide Gadecki O. Gadecki O. 4 3 Wang Q. Wang Q. 6 6 Vincitore: Wang Q. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gadecki O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Wang Q. 15-0 15-15 30-15 3-4 → 3-5 Gadecki O. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Wang Q. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Gadecki O. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Wang Q. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Gadecki O. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Wang Q. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Gadecki O. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Wang Q. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Gadecki O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Wang Q. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Gadecki O. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Wang Q. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Gadecki O. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Wang Q. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Gadecki O. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Wang Q. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Gadecki O. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

04:30 Rogers S. (Usa) – Kudermetova V. (Rus)



WTA WTA Adelaide Rogers S. Rogers S. 6 7 Kudermetova V. Kudermetova V. 3 6 Vincitore: Rogers S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Kudermetova V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Rogers S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Kudermetova V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Rogers S. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Kudermetova V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Rogers S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kudermetova V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Kudermetova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Rogers S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Rogers S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Kudermetova V. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Rogers S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Kudermetova V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

09:00 Zheng S. (Chn) – Collins D. R. (Usa)



WTA WTA Adelaide Zheng S. Zheng S. 6 1 Collins D. Collins D. 7 6 Vincitore: Collins D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Zheng S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Collins D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Zheng S. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Collins D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Zheng S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Collins D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Zheng S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Zheng S. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Collins D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Zheng S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Collins D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Zheng S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Collins D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Zheng S. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Collins D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Zheng S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Collins D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Zheng S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Collins D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

06:00 Rodionova Ar./Sanders S. – Myers A./Popovic I.



WTA WTA Adelaide Rodionova Ar. / Sanders S. Rodionova Ar. / Sanders S. 4 6 3 Myers A. / Popovic I. Myers A. / Popovic I. 6 2 10 Vincitore: Myers A. / Popovic I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 Myers A. / Popovic I. 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 7-2 8-2 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rodionova Ar. / Sanders S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Myers A. / Popovic I. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Rodionova Ar. / Sanders S. 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Myers A. / Popovic I. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Rodionova Ar. / Sanders S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Myers A. / Popovic I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Rodionova Ar. / Sanders S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Myers A. / Popovic I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Rodionova Ar. / Sanders S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Myers A. / Popovic I. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Rodionova Ar. / Sanders S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Myers A. / Popovic I. 15-15 4-2 → 4-3 Rodionova Ar. / Sanders S. 40-40 4-1 → 4-2 Myers A. / Popovic I. 30-0 4-0 → 4-1 Rodionova Ar. / Sanders S. 0-30 3-0 → 4-0 Myers A. / Popovic I. 15-30 2-0 → 3-0 Rodionova Ar. / Sanders S. 0-15 1-0 → 2-0 Myers A. / Popovic I. 15-30 0-15 15-0 30-40 0-0 → 1-0

06:00 Aoyama S./Shibahara E. – Xu Y-F./Yang Z.



WTA WTA Adelaide Aoyama S. / Shibahara E. Aoyama S. / Shibahara E. 4 6 6 Yifan X. / Yang Z. Yifan X. / Yang Z. 6 3 10 Vincitore: Yifan X. / Yang Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

07:30 Mattek-Sands B./Muhammad A. – Hradecka L./Klepac A.



WTA WTA Adelaide Mattek-Sands B. / Muhammad A. Mattek-Sands B. / Muhammad A. 1 4 Hradecka L. / Klepac A. Hradecka L. / Klepac A. 6 6 Vincitore: Hradecka L. / Klepac A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Hradecka L. / Klepac A. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Hradecka L. / Klepac A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Hradecka L. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hradecka L. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hradecka L. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Hradecka L. / Klepac A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Hradecka L. / Klepac A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Hradecka L. / Klepac A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Mattek-Sands B. / Muhammad A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

07:30 Fourlis J./Woolcock B. – Cabrera L./Inglis M.



WTA WTA Adelaide Fourlis J. / Woolcock B. Fourlis J. / Woolcock B. 1 1 Cabrera L. / Inglis M. Cabrera L. / Inglis M. 6 6 Vincitore: Cabrera L. / Inglis M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Fourlis J. / Woolcock B. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Fourlis J. / Woolcock B. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Fourlis J. / Woolcock B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Fourlis J. / Woolcock B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 0-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-5 → 1-6 Fourlis J. / Woolcock B. 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 Fourlis J. / Woolcock B. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Fourlis J. / Woolcock B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

10:30 Perez E./Stosur S. – Carter H./Stefani L.



Il match deve ancora iniziare

WTA 500 – Adelaide (Australia) – TD Qualificazione, cemento

WTA WTA Adelaide Doi M. Doi M. 6 3 Samsonova L. Samsonova L. 7 6 Vincitore: Samsonova L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 6-5 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-0

01:30 Doi M. (Jpn) – Samsonova L. (Rus)

01:30 Sanders S. (Aus) – McNally C. (Usa)



WTA WTA Adelaide Sanders S. Sanders S. 6 6 McNally C. McNally C. 2 3 Vincitore: Sanders S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 1-2 Tiebreak 0-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

03:00 Gauff C. (Usa) – Juvan K. (Slo)



WTA WTA Adelaide Gauff C. Gauff C. 3 7 6 Juvan K. Juvan K. 6 5 3 Vincitore: Gauff C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

03:00 McHale C. (Usa) – Inglis M. (Aus)



WTA WTA Adelaide McHale C. McHale C. 6 2 1 Inglis M. Inglis M. 4 6 6 Vincitore: Inglis M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 0-5 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 0-5 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

04:30 Brengle M. (Usa) – Perez E. (Aus)