WTA Adelaide: Il Main Draw. La Barty al via con una wild card

WTA 500 – Adelaide (Australia) – cemento

(1/wc) Barty vs BYE

Zheng vs Collins

(wc)Stosur vs Q/LL

Q/LL vs (5)Swiatek

(4) Mertens vs BYE

Sevastova vs Garcia

Teichmann vs Mladenovic

(wc)Gadecki vs (8) Wang Qiang

(6) Martic vs Q/LL

Q/LL vs Q/LL

Rogers vs Kudermetova

(3) Konta vs BYE

(7) Putintseva vs Siegemund

Q/LL vs (wc)Tomljanovic

Blinkova vs Q/LL

(2) Bencic BYE