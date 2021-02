Australian Open: I risultati completi del Day 14. Nel doppio successo di Polasek-Dodig

C’è stata una sorpresa nella finale del doppio maschile agli Australian Open 2021, con il trionfo di Filip Polasek e Ivan Dodig, una coppia che non era favorita alla vigilia del torneo. In finale hanno sconfitto Rajeev Ram e Joe Salisbury per 6-3 6-4, conquistando il primo titolo del Grand Slam per lo slovacco e il secondo per il veterano croato.

Australian Open – Finali

Rod Laver Arena – Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00)

(5) R. Ram / (5) J. Salisbury vs (9) I. Dodig / (9) F. Polasek



GS Australian Open R. Ram / J. Salisbury [5] R. Ram / J. Salisbury [5] 3 4 I. Dodig / F. Polasek [9] I. Dodig / F. Polasek [9] 6 6 Vincitore: I. Dodig / F. Polasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Dodig / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

