Challenger Biella 2: Lorenzo Musetti elimina Andreas Seppi ed è in finale (Video)

Lorenzo Musetti è in finale nel torneo challenger di Biella 2.

Lorenzo ha sconfitto in semifinale Andreas Seppi in tre set molto tirati per 36 63 64.

Domani sfiderà in finale il coreano Soonwoo Kwon testa di serie n.3.

Seppi, che domani compirà il suo 37° compleanno, ha disputato oggi la sua 18° semifinale in un Challenger, in ben 12 occasioni era approdato anche in finale. Oggi aveva di fronte la giovane stella Lorenzo Musetti. Il 18enne di Carrara è, insieme a Jannik Sinner, una delle grandi promesse del tennis italiano. Tra i due un unico precedente, favorevole al giovane toscano che si è imposto in due set nei quarti del challenger di Forlì lo scorso settembre.

Seppi ha giocato bene il primo set, portandosi avanti con un break nel terzo game sul 3-1. Musetti ha risposto con il controbreak, ma l’altoatesino ha strappato nuovamente il turno di battuto a Musetti, allungando sul 4-2. Dopo 39 minuti di gioco Seppi ha trasformato il suo primo set point per il 6-3.

Nella seconda frazione di gioco Musetti ha cambiato ritmo, scappando subito sul 4-1. L’azzurrino ha controllato questo vantaggio, aggiudicandosi poco dopo il secondo set per 6-3. Così questa sfida equilibratissima si è decisa nel terzo set, dove Musetti ha avuto il fiato più lungo. Nel terzo game Seppi ha concesso un break al toscano, che subito dopo si è portato sul 3-1. Dopo due ore e 15 minuti di gioco Musetti ha sfruttato il suo primo match point utile per il 6-4 finale.

CH CH Biella 2 Seppi A. Seppi A. 6 3 4 Musetti L. Musetti L. 3 6 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1 Ace 73 Doppi falli 456% % primo servizio 65%62% % di punti vinti su primo servizio 67%57% % di punti vinti su secondo servizio 62%3/5 Break point 4/70 Tiebreak vinti 032 Punti vinti in risposta 3884 Punti vinti 9113 Giochi vinti 152 N. max giochi vinti di fila 35 N. max punti vinti di fila 552 Punti vinti al servizio 5310 Giochi vinti al servizio 11