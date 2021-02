Novak Djokovic prepara un documentario sulla sua vita negli ultimi mesi. C’è anche il tema del recupero dal problema addominale

L’infortunio addominale di Novak Djokovic è stato uno degli argomenti più discussi durante gli Australian Open. Il serbo dice che commenterà l’argomento solo dopo la fine della sua partecipazione, ma ora c’è una novità. Il numero uno del mondo sta preparando un documentario che spiegherà questo recupero dall’infortunio subito nel terzo turno contro Taylor Fritz.

“Stiamo facendo un documentario che tutti potranno vedere alla fine del 2021. Stiamo registrando molte cose in questi giorni e saremo in grado di dare alla luce questo documentario in pochi mesi”, ha dichiarato il numero uno del mondo, quando gli è stato chiesto su questo tema.

Questo docu-film mostrerà l’intero processo avvenuto nelle 24 ore successive con il fisioterapista argentino Ulises Badio. Tuttavia, sarà solo uno dei temi di questo “film”. Ci sarà anche un episodio sulla quarantena che il serbo ha fatto ad Adelaide, così come tutto ciò è accaduto negli ultimi mesi. A questo proposito, c’è da evidenziare anche di come ha affrontato la squalifica dagli US Open, quando ha colpito un giudice di linea negli ottavi di finale.