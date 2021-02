Gran Canaria Challenger 1 e 2: Presentazione del torneo. Wild card a giocatori locali

El Cortijo Club de Campo di Telde ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dei Gran Canaria Challenger 1 e 2. Il primo dei due tornei organizzati da MEF Tennis Events andrà in scena dal 21 al 28 febbraio, il secondo dal 28 febbraio al 7 marzo. Annunciate le wild card della prima manifestazione: in tabellone principale Javier Barranco Cosano (318 ATP) e Carlos Gimeno Valero (399 ATP), mentre in qualificazioni ci saranno Pol Martin Tiffon (505 ATP) e il vincitore delle prequalificazioni in corso questa settimana.

Le parole di Castellano Ortiz e Martín – In apertura le dichiarazioni di Norberto Francisco Castellano Ortiz, Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria: “Il lavoro di squadra porta sempre risultati magnifici ed è per questo che ringrazio tutti i presenti. Non è stato per niente facile, lo abbiamo fatto a tempo di record, e tra 15 giorni conosceremo il risultato. Ma so già che questi tornei saranno un successo, perché le persone che hanno lavorato per realizzarli sono amanti di questo sport. Eventi come questi danno energia alle Isole Canarie, stimolano Gran Canaria, stimolano Telde sia per il contributo che danno alla salute sia per il contributo dal punto di vista economico. Quale destinazione migliore per organizzare eventi all’aperto se non Gran Canaria, che può contare su un clima che consente lo sport tutto l’anno?”. Gli fa eco Miguel Ángel Martín, Director General de la Real Federacion Espanola de Tenis: “Ringrazio la famiglia Molina per tutto il lavoro che sta facendo, la famiglia Marchesini, che ha un’ottima reputazione in tutto il settore del tennis, il Consiglio Comunale di Telde e la federazione tennis delle Canarie. La federazione spagnola è molto felice, e speriamo che la famiglia Marchesini rimanga con noi per molti anni: abbiamo bisogno di persone come loro, imprenditori con l’amore per il tennis, ed è un privilegio per noi che siano venuti e che possano aiutarci con la loro saggezza in questo campo. Ci auguriamo che venga fatto presto un torneo anche a Tenerife, ne abbiamo bisogno per promuovere il nostro Paese come meta turistica e sportiva, visto che ai tennisti serve l’opportunità di guadagnare punti e perseguire una brillante carriera professionale. Siamo fortunati perché non ci sono molte competizioni come questa al momento in calendario”.

Le dichiarazioni di Ojeda Ramos e Marchesini – Orgoglio ed emozione anche nelle parole di Diego Fernando Ojeda Ramos, Consejal de Gobierno de la Actividad Fisica y Deportes de Ayuntamidento de Telde: “Per la città di Telde è un onore ospitare eventi di questo tipo, che sono senza dubbio i più importanti che si siano svolti nella nostra terra fino ad oggi. Lo sport è un elemento importante nel tempo libero, ma muove anche l’economia. Ringrazio tutti voi per il vostro sostegno: questi tornei ci inseriranno sulla mappa del tennis internazionale e speriamo che tutti gli atleti possano godersi sia il tennis che l’isola di Gran Canaria”. Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events, si sente già a casa: “È la prima volta che organizziamo un torneo all’estero. In un posto fantastico come Gran Canaria ci sentiamo a casa, grazie a coloro che abbiamo incontrato qui: le persone del club, l’amico David Marrero che incontrai a un torneo a Todi, la mia città. Siamo molto felici di essere qui. Ringraziamo il club e tutte le istituzioni che lo hanno reso possibile: lo sport ha un ruolo determinante affinché il turismo possa continuare ad essere fondamentale per Gran Canaria, ed è per questo che vogliamo dare il nostro contributo. Grazie mille a tutti, buone due settimane di tennis”.

Marrero lancia le stelle dei tornei – In conclusione David Marrero, direttore dei due tornei ed ex numero 5 del mondo di doppio: “Innanzitutto ringrazio tutte le istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione dei due eventi che ci apprestiamo a vivere. È molto importante che questi tornei si svolgano qui a Gran Canaria: avremo la presenza di giocatori esperti come Tommy Robredo e Guillermo Garcia-Lopez, e grandi promesse come l’italiano Lorenzo Musetti e lo spagnolo Nicola Kuhn. Ringraziamo la Tennis Academy El Cortijo per la gentilezza e la disponibilità e gli organizzatori di MEF Tennis Events per aver contato su di noi sin dall’inizio nonostante la pandemia”.