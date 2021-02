Australian Open: Naomi Osaka spezza nuovamente il sogno di Serena Williams. Sarà in finale contro Jennifer Brady (Video)

Due anni dopo, Naomi Osaka è tornata in finale agli Australian Open. La 23enne giapponese, numero tre del mondo, ha battuto di nuovo Serena Williams in un torneo del Grande Slam, due anni e quattro mesi dopo la famigerata finale degli US Open del 2018, e sabato (ore 9.30 continentali) giocherà la sua quarta finale del Grande Slam in carriera. Ha vinto i tre precedenti (US Open 2018 e 2020 e Australian Open 2019).

In una semifinale molto attesa tra le due atlete più ricche del mondo – entrambe ex leader mondiali, Osaka ha sconfitto l’americana Serena Williams, numero 11 WTA e sette volte campionessa degli Australian Open, per 6-3 6-4, in un match durato 1h15. In una partita che si è rivelata meno emozionante ed equilibrata del previsto, Osaka ha iniziato molto male (ha perso i primi due giochi e ha anche salvato il break point per evitare un secondo break), ma una volta trovato il suo tennis (a metà del primo set) e il suo servizio (nella seconda frazione), ha finito per essere superiore alla Williams in tutte le parti del campp: ha servito meglio (6 aces contro 3), ha fatto più vincenti (20 contro 12) e anche meno errori diretti (21 contro 24).

Osaka è ora a 20 vittorie di fila, 13 nei tornei del Grande Slam, in quella che è la più lunga striscia vincente nei Major da quando lei stessa ha vinto 16 incontri nei Major tra gli US Open 2018 e il Roland Garros 2020. L’ultima sconfitta di Naomi nel circuito risale alla prima settimana del marzo 2020 – quasi un anno fa – e la sua ultima sconfitta nei Grand Slam è stata contro Coco Gauff nel terzo turno degli Australian Open 2020 di 13 mesi fa.

Jennifer Brady, 25 anni, si è qualificata questo giovedì per la prima finale del Grand Slam della sua carriera agli Australian Open 2021 e sfiderà questo sabato contro Naomi Osaka per il titolo del primo Grand Slam della stagione.

Brady,n.24 WTA, ha battuto la giovane ceca Karolina Muchova, 22 anni e 27° nel ranking mondiale, 6-4, 3-6, 6-4, in 1h56 di duello. 19 anni dopo Capriati, c’è una Jennifer americana che torna in finale a Melbourne!

La finale di sabato sarà una rivincita della semifinale degli US Open vinta da Osaka, in quello che è stato probabilmente il miglior incontro femminile del 2020.

GS Australian Open N. Osaka [3] N. Osaka [3] 6 6 S. Williams [10] S. Williams [10] 3 4 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Williams 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 S. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

6 Ace 38 Doppi falli 143% % primo servizio 46%85% % di punti vinti su primo servizio 65%65% % di punti vinti su secondo servizio 46%4/4 Break point 2/70 Tiebreak vinti 023 Punti vinti in risposta 2162 Punti vinti 4812 Giochi vinti 75 N. max giochi vinti di fila 28 N. max punti vinti di fila 539 Punti vinti al servizio 278 Giochi vinti al servizio 5

GS Australian Open K. Muchova [25] K. Muchova [25] 4 6 4 J. Brady J. Brady 6 3 6 Vincitore: J. Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Brady 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Brady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1 Ace 81 Doppi falli 267% % primo servizio 50%73% % di punti vinti su primo servizio 69%71% % di punti vinti su secondo servizio 61%3/7 Break point 3/30 Tiebreak vinti 035 Punti vinti in risposta 1983 Punti vinti 8014 Giochi vinti 153 N. max giochi vinti di fila 39 N. max punti vinti di fila 648 Punti vinti al servizio 6111 Giochi vinti al servizio 12

GLI HL DI OSAKA-WILLIAMS



SERENA WILLIAMS SALUTA IL PUBBLICO DI MELBOURNE



INTERVISTA A NAOMI OSAKA



GLI HL DI BRADY-MUCHOVA