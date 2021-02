Rinviato il torneo ATP 250 di Marrakech a causa dell’emergenza Covid-19

Non ci sarà alcun torneo ATP nel continente africano almeno fino alla seconda parte di stagione. E’ di oggi, infatti, la notizia del rinvio a data da destinarsi dell’ATP 250 di Marrakech, che non si disputerà nella settimana prevista dal calendario (5-11 aprile 2021) a causa dell’emergenza Covid-19: il “Grand Prix Hassan II“, evento interamente finanziato dal Re del Marocco Mohammed VI, si è giocato per l’ultima volta nel 2019, quando Benoit Paire si impose in finale su Pablo Andujar con lo score di 6-2 6-3, mentre lo scorso anno non ha avuto luogo a causa dell’interruzione del circuito professionistico per la pandemia di Coronavirus.

Il torneo di Marrakech, vinto per tre volte da tennisti italiani (Renzo Furlan nel 1994, Andrea Gaudenzi nel 1998 e Daniele Bracciali nel 2006), potrebbe essere riprogrammato nella seconda parte di stagione.