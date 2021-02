Video del Giorno: la furia di Menendez-Maceiras e Miedler a Potchefstroom

Ha dell’incredibile quanto avvenuto questo pomeriggio al Challenger di Potchefstroom 2 durante l’incontro di primo turno del tabellone di doppio tra Menendez-Maiceras/Miedler e Cagnina/Kolar.

Nel corso del super tiebreak del terzo set, sul punteggio di 10-9 in favore della coppia Cagnina/Kolar, una seconda di servizio di quest’ultimo non è stata chiamata “out” dal giudice di sedia sebbene non abbia centrato il rettangolo per diversi centimetri. Menendez-Maceiras, che in quel momento si trovava in risposta, ha sbagliato il dritto e si è ritrovato, suo malgrado, a perdere l’incontro: a causa dell’errore arbitrale, di conseguenza, si è passati dal possibile 10-10 (sarebbe stato doppio fallo di Kolar, vista la prima in rete) all’11-9 con cui si sono concluse le ostilità in favore della coppia formata dal belga Cagnina e dal ceco Kolar, che approdano così ai quarti di finale.

Menendez-Maceiras e Miedler hanno protestato fin da subito in maniera piuttosto accesa nei confronti del giudice di sedia, che però non ha invertito la sua decisione confermando la vittoria di Cagnina/Kolar. Dopo essersi “complimentati” con gli avversari, Menendez-Maceiras e Miedler hanno continuato a modo loro ad attaccare l’arbitro per questa clamorosa decisione presa: lo spagnolo ha preso a calci il proprio borsone prima di lanciarlo nei pressi del seggiolone, lasciando anche partire anche qualche parola di troppo nella sua lingua (si è rivolto ironicamente al giudice di sedia con “bravo, in Sudafrica succedono queste cose, vicino a casa mia“), mentre l’austriaco ha lasciato il campo per ultimo (assieme ai raccattapalle) non prima di aver svuotato il contenuto di due bottigliette d’acqua sul terreno di gioco.