Barty non accampa scuse per il time out medico della Muchova: “Non c’entra con la mia sconfitta”

La numero uno del mondo Ashleigh Barty è stata eliminata nei quarti di finale degli Australian Open dalla ceca Karolina Muchova, in un match molto particolare, in cui l’australiana stava completamente dominando la partita (6-1, 2-0) fino a quando la sua avversaria ha chiesto assistenza medica a causa di presunte vertigini. La 24enne leader WTA è stata inondata di domande su quella richiesta di assistenza durante la sua conferenza stampa, ma lei è venuta fuori senza fare polemiche per quello che era successo.

“Mi sarebbe piaciuto rientrare meglio nell’incontro dopo il time out medico, ma il problema è stato solo mio. Ho avuto le mie occasioni, avrei potuto fare meglio e sono abbastanza arrabbiata per non aver trovato il mio livello dopo quello stop“, ha confessato l’australiana, che non condanna l’atteggiamento della ceca. “Ho giocato molte partite in cui è stata chiesta assistenza medica, delle mie avversarie ma anche da me. E questa non può essere una scusa per le cose che sono accadute dopo”.

Barty ha anche dichiarato di voler competere ai WTA di Doha e Dubai a marzo, ma ha detto che valuterà i rischi nel viaggiare di nuovo dopo più di un anno di stop.