Rublev a caccia della prima semifinale Slam, col servizio migliorato. Basterà a sconfiggere Medvedev? (di Marco Mazzoni)

Il match clou nella notte australiana sarà il derby russo tra Daniil Medvedev ed Andrey Rublev. I due moscoviti, compagni di torneo fin dagli esordi giovanili, si giocheranno un posto in semifinale, a sfidare il vincente di Nadal vs. Tsitsipas. Se sulla presenza di Medvedev tra i migliori quattro in questo Slam scommettevano in molti fin dalla vigilia (Daniil è anche la testa di serie n.4), sulle chance di Rublev c’è chi è convinto da tempo, e chi invece nutre più di un dubbio.

Il 2020 (ma già il 2019) ha raccontato la crescita importante di Rublev, capace di vincere ben 5 tornei nella scorsa stagione, diventando dal punto di vista strettamente numerico il più vincente dell’anno. Nonostante il suo fisico stenti a fare un salto di qualità definitiva per conformazione strutturale, il suo tennis è diventato sempre più intenso e travolgente nella spinta. Non ha aggiunto granché a livello di gioco puro: ha incrementato i punti di forza e soprattutto la capacità di spingere a tutta, come un forsennato, per un minutaggio superiore. Una valanga di pallate in accelerazione che stroncano i rivali, fino all’errore o all’apertura di campo per l’affondo vincente. Manca ancora un piano B, quando col forcing “bruto” non riesce a sfondare o portare all’errore l’avversario, e questo continua a pagarlo contro i grandi avversari, o grandi difensori. In questo finora gli è sempre stato superiore Daniil Medvedev, che nei tre incontri ufficiali sul tour Pro ha sempre sconfitto Rublev senza mai perdere un set. Una superiorità schiacciante, proprio per quanto descritto sopra: Medvedev regge il pressing di Rublev e gli propone palle sempre diverse, tagli, cambi di ritmo con accelerazioni micidiali che mandano in confusione il concittadino, incapace di trovare una via per ribaltare la situazione tattica a suo favore.

Un dato però è importante nella crescita di Rublev, e va sottolineato. Andrey ha migliorato terribilmente il servizio, come velocità ed accuratezza. Palle più rapide, più precise, non solo la botta piatta a tutta forza ma anche soluzioni più lavorate, utilissime ad aprirsi il campo e quindi entrare col colpo successivo. Ha migliorato anche l’uscita dal servizio, per farsi trovare pronto contro i (tanti) ottimi ribattitori del tour, come Medvedev. Lo statistico sudafricano Luka Elliot ha studiato l’andamento del servizio di Rublev nelle ultime stagioni, rilevando dati molto interessanti. Nel 2017 Andrey vinceva il 69% di punti con la prima e “solo” il 50% con la seconda. Nel 2020 Rublev ha vinto il 79% di punti con la prima, una percentuale eccezionale se pensiamo che Djokovic ha vinto il 75% e Nadal il 74% dei punti. Non finisce qua: all’ATP Cup 2021, per quanto possa contare un singolo evento, Rublev ha chiuso la manifestazione con l’84% dei punti vinti con la prima di servizio, una percentuale clamorosa, che ha sostenuto le splendide prestazioni del russo. Anche con la seconda si è visto un miglioramento nel 2020, ma meno importante, attestandosi sul 53%.

Quindi Rublev è cresciuto moltissimo col servizio, e la qualità – e vittorie – del suo gioco dipende moltissimo da quanti punti ricava con la prima; con la seconda il suo rendimento (e vittorie) cala sensibilmente. Classico per un produttore di gioco, assai più forte quando controlla di quando è costretto a difendersi o comunque variare. Per battere Medvedev e sbarcare per la prima volta in semifinale in uno Slam, dovrà quindi servire benissimo e non farsi attaccare, comandando il gioco, come confermano i numeri. Basterà contro uno dei giocatori più forti in ribattuta e difesa, come il “cugino” Medvedev? La sensazione è che ancora Daniil resti più completo e forte, sia come colpi che come potenziale assoluto. Ma chissà… Finora Daniil ha giocato con buona intensità, ma in caso di sua pause Rublev sembra prontissimo a mettere la freccia.

Marco Mazzoni