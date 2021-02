Novak Djokovic batte anche A. Zverev e ritorna alle semifinali dell’Australian Open (Video)

Novak Djokovic, il numero uno del mondo e detentore del record di titoli del singolare maschile agli Australian Open, con otto negli ultimi 13, ha ottenuto la sua qualificazione per le semifinali di Melbourne per la nona volta in carriera, confermandosi il principale favorito per il titolo al primo Grande Slam del 2021. Questo perché ogni volta che Djokovic ha raggiunto le semifinali agli Australian Open è finito per diventare campione.

Il serbo 33enne, che ha avuto una corsa molto complicata in questo torneo (quattro set contro Frances Tiafoe nel secondo turno, cinque contro Taylor Fritz nel terzo e altri quattro contro Milos Raonic negli ottavi di finale), ha sconfitto questa volta nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev, numero sette del mondo, per 6-7(6), 6-2, 6-4 7-6(6), in una partita che è durata 3h30.

In semifinale, Djokovic affronterà a sorpresa il qualificato russo Aslan Karatsev, numero 114 del mondo, che ha fatto la storia martedì diventando il primo debuttante di un Grand Slam a raggiungere le semifinali Slam. Ha già lasciato dietro di sé tennisti del calibro di Diego Schwartzman, Felix Auger Aliassime e Grigor Dimitrov.

Zverev ha avuto tante occasioni per spingere l’incontro almeno al quinto set: ha avuto break di vantaggio sia nel terzo che nel quarto set e ha anche avuto un set point nel finale del quarto parziale (sul 6 a 5, servizio Djokovic).

Il numero uno al mondo, pur non in perfette condizioni fisiche e a tratti anche nervoso, ha però saputo sfruttare al meglio l’impressionante saliscendi emotivo di Zverev, capace del meglio e del peggio nel brevissimo spazio di un amen. Dopo aver rubato il servizio a Nole subito in avvio di match, il tedesco ha infatti dovuto ricorrere al tie-break per prendersi il primo parziale. Crollato letteralmente nel secondo set, ha poi fatto meraviglie nel terzo arrivando a due punti dal 5-1. Ma proprio all’apice della prestazione e con il serbo imbufalito che ha distrutto la racchetta, Zverev è crollato ancora una volta finendo per farsi soffiare anche questo parziale.

E ancora nel quarto set, nonostante un vantaggio di 3-0 per il tedesco, in conclusione a gioire è stato ancora una volta Djokovic grazie ad un ace sul match point dopo che il serbo ha annullato anche una palla set.

GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 6 7 A. Zverev [6] A. Zverev [6] 7 2 4 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Zverev 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

23 Ace 215 Doppi falli 573% % primo servizio 69%71% % di punti vinti su primo servizio 74%53% % di punti vinti su secondo servizio 53%6/9 Break point 3/121 Tiebreak vinti 144 Punti vinti in risposta 57149 Punti vinti 13925 Giochi vinti 195 N. max giochi vinti di fila 39 N. max punti vinti di fila 8105 Punti vinti al servizio 8218 Giochi vinti al servizio 15