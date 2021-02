Australian Open: Continua la favola di Aslan Karatsev. E’ in semifinale a Melbournea al primo slam in carriera. Dimitrov ko per problemi fisici (Video)

La sorpresa assoluta di questi Australian Open si chiama Aslan Karatsev. Numero 114 delle classifiche mondiali, originario dell’Ossezia, è diventato il primo giocatore nella storia del tennis dell’era moderna a conquistare una semifinale di un torneo del Grande Slam alla sua prima apparizione in un tabellone principale.

Ed è anche il primo qualificato dal 2000 a entrare nei migliori quattro di un Major. Per di più alla non propriamente verdissima età di 27 anni. Il russo si è infatti imposto in rimonta sul bulgaro Grigor Dimitrov (ATP 21) con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 6-2. Dimitrov è apparso con dei problemi fisici alla schiena che ne hanno limitato il rendimento.

Dopo una carriera senza grandi slanci, Karatsev era uscito dall’anonimato l’estate scorsa grazie alle tre finali consecutive raggiunte nei Challenger organizzati tra Ostrava e Praga, con due titoli vinti e un ultimo atto perso contro Stan Wawrinka.

In semifinale sfiderà uno tra Novak Djokovic o Alexander Zverev.

GS Australian Open G. Dimitrov [18] G. Dimitrov [18] 6 4 1 2 A. Karatsev A. Karatsev 2 6 6 6 Vincitore: A. Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

9 Ace 97 Doppi falli 664% % primo servizio 55%60% % di punti vinti su primo servizio 67%54% % di punti vinti su secondo servizio 63%4/14 Break point 8/110 Tiebreak vinti 040 Punti vinti in risposta 4593 Punti vinti 11013 Giochi vinti 206 N. max giochi vinti di fila 78 N. max punti vinti di fila 953 Punti vinti al servizio 659 Giochi vinti al servizio 12