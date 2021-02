Novak Djokovic: “Se fosse stato un altro torneo, probabilmente mi sarei ritirato”

C’erano molti dubbi sulla condizione fisica di Novak Djokovic, ma il numero uno del mondo ha risposto con una buona prestazione contro Milos Raonic e il conseguente passaggio ai quarti di finale degli Australian Open dove sfiderà Alexander Zverev.

Nonostante la buona prova e non mostrando evidenti limiti fisici, il serbo ha dichiarato che non era al 100%. “È stato davvero bello competere e giocare, ovviamente non sarei qui se non fossi in una condizione accettabile per scendere in campo e darmi la possibilità di competere e vincere la partita. Non era l’ideale, mi sentivo meglio ma non avevo molta preparazione per questo duello. Non mi allenavo dal match con Fritz”, ha detto ad Eurosport.

“Mi sono riscaldato qualche ora prima di questa partita e volevo vedere come mi sentivo. Se non mi fossi sentito bene avrei abbandonato il torneo, c’erano dei dubbi ma questo è un Grand Slam e in questa fase della mia carriera do tutto quello che ho per avere anche una possibilità. Se fosse stato un altro torneo, probabilmente mi sarei ritirato”, ha rivelato.

Djokovic ha anche dato una valutazione della sua partita. “Ero un po’ preoccupato perché stavo affrontando uno dei migliori server del mondo, ma ho fatto bene. Sono stato molto solido nei momenti importanti, soprattutto nel primo e quarto set. Quando era più importante gli ho fatto giocare una palla in più, ha perso alcune prime di servizio, mi ha dato la possibilità di vincere i game e ne ho approfittato. Ora voglio solo recuperare, non penso all’allenamento. Voglio sentirmi meglio man mano che il torneo procede. Nelle prossime 48 ore voglio recuperare al meglio e guadagnare più energia possibile per la prossima partita”, ha concluso.