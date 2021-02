Australian Open: Simona Halep ai quarti di finale, sconfitta Swiatek. Sfiderà Serena Williams

Simona Halep è ai quarti di finale degli Australian Open per la quinta volta nella sua carriera.

La tennista rumena ha sconfitto in tre set la classe 2001 polacca Iga Swiatek, vincitrice dell’ultima edizione del Roland Garros, n. 17 WTA, con il punteggio finale di 3-6 6-1 6-4 dopo 1 ora e 50 minuti di gioco.

Ai quarti di finale Simona Halep affronterà Serena Williams, che oggi ha vinto in tre set contro Arina Sabalenka.

Simona Halep ha conquistato i quarti di finale grazie alla sua maggiore solidità mentale e nei suoi colpi da fondo, mostrata durante l’intero arco dell’incontro. La partita non è stata spettacolare, anzi caratterizzata da tantissimi errori. Il tabellino finale parla di 42 errori della polacca a fronte dei soli 17 errori della rumena. Decisivo, nell’economia dell’intero incontro, il passaggio a vuoto mentale nel secondo set della Swiatek. La Halep, invece, ha condotto una partita lineare senza grossi cali mentali. Ha gestito molto bene il servizio durante l’intero arco dell’incontro, senza dare mai punti di riferimento alla Swiatek. Quest’ultima, dopo il primo set vinto, facilitava la rimonta della rumena con un passaggio a vuoto non indifferente di oltre mezzora. La Halep ne approfittava per pareggiare il conto dei set e ritrovarsi in vantaggio di un break nel terzo, sfruttando i tantissimi errori della polacca quando cercava il vincente. Iga non riusciva più a ritrovarsi e a produrre nuovamente il tennis solido e convincente del primo set. La n.2 del mondo, grazie alla sue rotazioni e variazioni di velocità dei colpi, non dava ritmo alla sua giovane avversaria, che così doveva alzare bandiera bianca senza riuscire minimamente a impensierire la tennista di Costanta.

Dal quarto di finale Halep Williams, partita molto interessante, potrebbe uscire fuori la vincitrice del torneo, sebbene entrambe le tenniste hanno vinto i loro incontri con qualche difficoltà di troppo e con un notevole dispendio energetico che alla lunga potrebbero pagare nella fasi finali del torneo.

La cronaca:

Nel primo set si assisteva a un equilibrio totale nei primi sei game. Entrambe le tenniste tenevano la battuta senza alcuna difficoltà. Nell’ottavo gioco arrivava la svolta. Swiatek avanti 4-3, servizio Halep: la rumena aveva un passaggio a vuoto dove commetteva solo errori consegnando di fatto il break alla polacca. Da ricordare che sul 3-3 la polacca aveva annullato due palle break con due vincenti uno di diritto e uno di rovescio. Chiamata a servire per il set, Swiatek senza difficolta teneva a 15 il servizio, dopo un errore di diritto della rumena, e si aggiudicava la prima partita per 6-3.

secondo set si apre con la reazione d’orgoglio della Halep. Nel secondo gioco Simona strappava la battuta alla tennista polacca per la prima volta nel match, dopo un errore di diritto di Iga. Dopo aver tenuto il turno di battuta senza difficoltà, Halep conduceva per 3-0. Nel sesto gioco, sul 4-1 per l’ex n.1 del mondo, Swiatek dopo un dritto largo, perdeva il secondo turno di battuta del match. Halep andava a servire per il set sul 5-1. La rumena teneva a 15 la battuta, dopo una buona prima di s ervizio, aggiudicandosi per 6-1 un secondo set senza storia. Ilsi apre con la reazione d’orgoglio della Halep. Nel secondo gioco Simona strappava la battuta alla tennista polacca per la prima volta nel match, dopo un errore di diritto di Iga. Dopo aver tenuto il turno di battuta senza difficoltà, Halep conduceva per 3-0. Nel sesto gioco, sul 4-1 per l’ex n.1 del mondo, Swiatek dopo un dritto largo, perdeva il secondo turno di battuta del match. Halep andava a servire per il set sul 5-1. La rumena teneva a 15 la battuta, dopo una buona prima di servizio, aggiudicandosi perun secondo set senza storia.