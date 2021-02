Australian Open: Fabio Fognini sublime si sbarazza in tre set di De Minaur e avanza agli ottavi a Melbourne

Fabio Fognini conquista gli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista di Arma di Taggia si è sbarazzato in tre set del tennista australiano Alex De Minaur, n.23 ATP, con lo score finale di 6-4 6-3 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco.

Agli ottavi di finale Fognini sfiderà Rafael Nadal che ha sconfitto in tre set Cameron Norrie.

Per il ligure si tratta della quarta volta agli ottavi di finale agli Australian Open, eguagliando Andreas Seppi, senza mai, purtroppo, riuscire a centrare i quarti di finale.

Fabio Fognini ha giocato la partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Tecnico, tattico e anche brillante sotto la tenuta fisica e atletica. La chiave tattica del gioco dell’azzurro è sintetizzabile in tre elementi decisivi ai fini del risultato odierno: la prima di servizio tornata ad alte velocità, con la quale ha ottenuto diversi servizi vincenti, che gli hanno dato vari punti gratuiti senza dover spendere troppe energie.

La seconda chiave tattica è stata l’utilizzo in maniera perfetta del rovescio lungo linea con il quale l’azzurro ha destabilizzato il suo avversario, oltre ad ottenere svariati vincenti di elevata fattura.

Il terzo fattore sono state le variazioni di ritmo di Fognini. Fabio ha spesso giocato colpi carichi di top spin, alternati a palle profonde e morbide, proprio per non dare ritmo e la possibilità di appoggiarsi sui colpi all’australiano, caratteristica che quest’ultimo ama e predilige nel suo gioco. Il ligure, inoltre, ha variato il ritmo con il rovescio in back, per poi rompere gli indugi con improvvise accelerazioni che andavano a rompere la ragnatela di scambi infiniti che l’australiano provava a tessere inefficaciamente.

La cronaca

Nel primo set tanto equilibrio in campo e partita che seguiva l’andamento dei servizi. La svolta arrivava nell’ottavo game, con il tennista ligure che strappava a 15 la battuta a De Minaur, dopo un errore di rovescio di quest’ultimo. Fabio conduceva per 5-3 e servizio. Chiamato a chiudere il set, l’azzurro perdeva la battuta a 0, con qualche errore di troppo e Alex si riportava sotto sul 4-5. Chiamato a impattare sul 5-5, l’australiano al secondo set point per Fognini, perdeva la battuta con un errore di rovescio. Il ligure vinceva il primo set per 6-4.

Il secondo set si apriva con una pericolosa palla break in favore di De Minaur, annullata con uno splendido vincente di rovescio dell’azzurro, il quale poi teneva il suo turno di battuta. Nel sesto gioco la svolta del set. Fognini avanti 3-2 e servizio per De Minaur, riusciva a strappare il servizio al tennista di Sydney dopo un errore di diritto di quest’ultimo. Fabio conduceva così per 4-2 e servizio. Sul 5-3 e opportunità di chiudere il set, il tennista di Arma di Taggia teneva a 15 la battuta in scioltezza, dopo un errore di diritto del tennista aussie. Fognini conquistava per 6-3 la seconda partita conducendo per due set a zero.

Nel terzo set Fabio non aveva nessuna voglia di smettere di spingere sull’acceleratore, così nel gioco d’apertura strappava il servizio a zero a De Minaur, con un doppio fallo di quest’ultimo, sempre in più totale confusione. Nel quinto gioco l’azzurro conquistava il secondo break del set, dopo un diritto di De Minaur steccato, complice l’ottimo rovescio sulla riga dell’italiano. Fognini conduceva 4-1 e servizio. Sul 5-2 l’azzurro andava a servire per il set e per la conquista del passaggio del turno. Dopo aver mancato due match point (uno con il doppio fallo) De Minaur brekkava l’azzurro, dopo un errore di diritto. Sul 5-4, secondo opportunità di vincere la partita per l’azzurro. Stavolta non la falliva e con una prima vincente, al terzo match point complessivo, conquistava per 6-4 la terza partita e gli ottavi di finale.

GS Australian Open F. Fognini [16] F. Fognini [16] 6 6 6 A. de Minaur A. de Minaur 4 3 4 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. de Minaur 0-40 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3 Ace 43 Doppi falli 353% % primo servizio 51%74% % di punti vinti su primo servizio 63%59% % di punti vinti su secondo servizio 58%5/8 Break point 2/30 Tiebreak vinti 035 Punti vinti in risposta 3193 Punti vinti 8018 Giochi vinti 113 N. max giochi vinti di fila 39 N. max punti vinti di fila 558 Punti vinti al servizio 4913 Giochi vinti al servizio 9

Luigi Calvo