Djokovic e Nadal con problemi fisici, grande chance per gli “altri”?

L’Australian Open è sempre uno Slam particolare. Arriva ad inizio anno dopo una prima preprazione a dicembre, “lontanissimo” dalla fase calda della stagione, quella che va da maggio a settembre con terra, i Championship, i tornei estivi negli USA. Spesso molti giocatori scendono “down under” non ancora al meglio della condizione, sperando di trovare le migliori sensazioni strada facendo nel torneo. Non è un caso che Rafa Nadal, uno dei più forti di sempre e con un tennis molto sbilanciato sulla fase atletica della prestazione, abbia vinto a Melbourne solo una volta. Quest’anno poi con la data modificata e 14 giorni di quarantena forzata, le condizioni per tutti i giocatori sono ancor più particolari. Il fisio di Murray aveva ammonito tutti alla vigilia, affermando di temere un’edizione con più infortuni del solito. Aspettiamo a fine torneo a tirare le somme, ma la situazione ad oggi vede i due maggiori candidati alla finale, Novak Djokovic e Rafael Nadal, entrambi in cattive condizioni fisiche. Nadal a dire il vero ha dichiarato di soffrire problemi alla schiena da oltre due settimane, quindi ha avvertito il fastidio proprio all’inizio della sua preparazione in quel di Adelaide (dove si è allenato con il nostro Jannik Sinner). Djokovic s’è infortunato oggi, con una sfortunata scivolata sulla scritta “Melbourne” a fondo campo, resa ancor viscida dall’umidità della sera. Davvero inutile quel mega “banner” dietro di riga di fondo, molto meglio – se proprio deve esserci – una scritta più piccola nei pressi della rete, come fanno in genere nei Masters 1000 su terra, in un punto del campo meno critico…

Con il tabellone che domani sarà allineato agli ottavi di finale, possibile che Rafa e Nole siano a forte rischio, aprendo così la strada agli altri possibili protagonisti? Lo scopriremo solo da domenica, vedendo in campo il n.1 serbo (opposto al bombardiere Raonic) e poi Nadal, che domani non dovrebbe aver troppi problemi a superare Norrie, ma poi avrà in De Minaur o Fognini un avversario di alta qualità.

In questo breve contibuto, non vogliamo speculare sugli infortuni, la loro reale gravità (Djokovic nel quinto pareva in discreta condizione, e Nadal ieri macinava come sempre gran tennis…), ma piuttosto puntare la lente sulla condizione dei principali loro antagonisti, che forse potrebbero approffittare di una forma non al massimo dei due grandi campioni in gara, a caccia dell’ennesimo Slam. Come stanno quindi gli altri?

Thiem, per tutti il terzo favorito per il titolo, oggi se l’è vista davvero brutta opposto a Kyrgios. Il match è stato a tratti molto bello, con Nick capace di infimmare il pubblico con le sue giocate estemporanee, oltre il limite. Dominic all’inizio è andato KO, incapace di imbastire il suo tennis potente e pratico in spinta. Ma è stato bravissimo a non farsi travolgere dal momento, ha lasciato passare la sfuriata del rivale, entrando nel match e mettendo quindi la freccia con pazienza.Da grande giocatore direi, perché ad un certo punto la partita pareva davvero mettersi male. Qua è venuta fuori la maturità di Thiem, la consapevolezza che un match non è finito finché non stringi la mano all’avversario. Ha ritrovato lunghezza di palla, servizio, è stato attento a non sbagliare molto e prendersi di forza le occasioni per ribaltare il match. Missione compiuta, e vincere un match del genere regala una forza incredibile sul piano mentale e della fiducia. Thiem avrà Dimitrov (sempre ottimo in Australia) e quindi Auger-Aliassime o il sorprendente Karatsev, fino all’eventuale semifinale vs. Djokovic. La sensazione è che Thiem sia più che da corsa per il titolo…

L’altro antagonista nella parta alta è Zverev. Sasha è come sempre incomprensibile. Dopo un primo turno modesto, ha vinto facilemnte due match tranquilli. Avrà Lajovic, buon tennista ma poco costante, sembra ampiamente favorito; nei quarti, troverà probabilmente Djokovic, e lì dovrà tirare fuori LA prestazione, se intende finalmente rompere il tabù Slam. Non è mai facile capire la forma del tedesco, resta al momento un tennista poco costante, umorale, scorbutico. L’anno scorso proprio a Melbourne partì sottotraccia, anzi, non considerato da nessuno, e giocò un bellissimo torneo, decisivo a rilanciarlo dopo un periodo difficile. I campi sono di suo gradimento come velocità e rimbalzo. Ad oggi, lo considero un outisder.

Nella parte bassa del tabellone si giocherà domani il terzo turno, quindi sarebbe più corretto aspettare per un’analisi più approfondita, ma andando a pescare i più forti sulla carta, le insidie maggiori per Nadal – oltre alla schiena – potrebbero arrivare da Daniil Medvedev. Il moscovita, che ha appena compiuto 25 anni, sta giocando davvero bene, fin dalla ATP Cup dove è stato quasi intoccabile. Sembra esser arrivato in Australia in grandi condizioni psico-fisiche; anzi sembra continuare a cavalcare quell’onda che sul finale del 2020 l’ha resto imbattibile (Bercy, Finals, battendo letteralmente tutti gli altri big). Se batterà (dovrebbe) Krajinovic, avrà un turno “comodo” e quindi probabilmente il “cugino” Rublev. I due amiconi si sono sfidati più volte, ma a meno di improvvisi capovolgimenti, Daniil sembra possedere un gioco troppo più solido e vario del connazionale. A volte Medvedev si perde, soprattutto quando non gli gira la prima di servizio e si innervosisce, accelerando troppo i tempi. Ma quando in campo è sereno, sente la palla e macina quel tennis personale, tra ragnatele vischiosissime ed improvvisi strappi, diventa un incubo quasi per tutti. Potrebbe arrivare nella fase decisiva del torneo piuttosto fresco, soprattutto se dovesse vincere facilmente i suoi due prossimi match e quindi respingere l’assalto di Andrey. Occhio a Daniil… Anche Rublev pare in buone condizioni, ma rigirando l’analisi sopra descritta, forse il miglior Medvedev è un avversario per lui troppo ostico, visto che non riesce a sfondarlo e per ora un piano B non si vede all’orizzonte. A lui smentirci e sorprenderci.

Scendendo ancora nel tabellone ed entrando nel quarto con Nadal, troviamo Tsitsipas e Matteo Berrettini. Il greco ha giocato un bellissimo match contro la mina vagante Kokkinakis (bentornato!). Stefanos è ancora andato un po’ up and down, anche nei momenti decisivi, ma la sensazione che stesse giocando con il freno un filo tirato c’è stata. Contro Ymer non dovrebbe aver problemi, poi troverà Berrettini o Khachanov. “TsiTsi” ha gia fatto semifinale qua, sta maturando come consapevolezza, ma a livello di intensità sembra ancora altalenante, insieme a quella tendenza a restare un po’ dietro ad attendere che all’alzare del livello non premia mai, a meno di non essere un difensore acerrimo (e lui, non lo è). Quindi Stefanos potrebbe essere da corsa se trova intensità tecnica e fisica, ma ci auguriamo che sia proprio Berrettini a stopparne la scalata. Matteo sta bene, l’altro giorno a vinto giocando maluccio, cosa che può capitare in uno Slam, e se capita meglio che accada nei primi turni. Contro Khachanov sarà una sfida un po’ allo specchio, ma l’azzurro ha più armi e qualità del potente ma più limitato russo. Sarei personalmente molto curioso di vedere Berrettini vs. Tsitsipas, perché quella sfida ha un potenziale di spettacolo davvero intrigante, e vorrebbe dire grande chance per il romano di andare a lottare vs. un Nadal magari non al meglio. Ad oggi, vedrei una partita Berrettini – Tsitsipas molto equilibrata, con un leggero favore per il greco ma di un’incollatura.

Non inserisco Fognini tra i papabili perché Fabio non è in perfette condizioni fisiche, ma il talento del ligure può consentirgli potenzialmente qualsiasi cosa (chiedere giusto a Nadal, che è proprio nei suoi pressi…).

Ricapitolando, il torneo potrebbe clamorosamente aprirsi, soprattutto se i due campionissimi fossero davvero penalizzati dei problemi fisici. Una finale inedita Thiem vs. Medevedev potrebbe anche diventare realtà. Speriamo di vivere intensamente i prossimi turni di questo primo Slam 2021, e perché no, magari sognare ancora con i nostri due azzurri.

Marco Mazzoni