Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Australian Open – 2° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) B. Andreescu vs S. Hsieh



Il match deve ancora iniziare

N. Stojanovic vs (10) S. Williams (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



Il match deve ancora iniziare

(1) N. Djokovic vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

C. Garcia vs (3) N. Osaka



Il match deve ancora iniziare

(Q) M. Cressy vs (6) A. Zverev



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) A. Sabalenka vs D. Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea vs (9) P. Kvitova



Il match deve ancora iniziare

(3) D. Thiem vs D. Koepfer



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Tomljanovic vs (2) S. Halep



Il match deve ancora iniziare

(18) G. Dimitrov vs (WC) A. Bolt



Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(17) S. Wawrinka vs M. Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

V. Williams vs (Q) S. Errani



Il match deve ancora iniziare

(15) I. Swiatek vs C. Giorgi



Il match deve ancora iniziare

N. Kyrgios vs (29) U. Humbert (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))



Il match deve ancora iniziare

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) M. Vondrousova vs (Q) R. Marino



Il match deve ancora iniziare

(LL) A. Muller vs (8) D. Schwartzman



Il match deve ancora iniziare

(14) G. Muguruza vs (Q) L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

R. Opelka vs (27) T. Fritz



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Potapova vs (Q) T. Babos



Il match deve ancora iniziare

J. Duckworth vs (20) F. Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

(27) O. Jabeur vs (LL) A. Schmiedlova (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



Il match deve ancora iniziare

(11) D. Shapovalov vs (Q) B. Tomic (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) S. Aoyama / (7) E. Shibahara vs A. Muhammad / J. Pegula



Il match deve ancora iniziare

(15) M. Purcell / (15) L. Saville vs G. Duran / A. Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

(10) S. Stosur / (10) S. Zhang vs L. Fernandez / H. Watson



Il match deve ancora iniziare

A. Bolsova / J. Paolini vs D. Kasatkina / A. Kontaveit



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

R. Berankis / M. Kukushkin vs (11) H. Kontinen / (11) E. Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

L. Sonego / A. Vavassori vs R. Arneodo / B. Paire



Il match deve ancora iniziare

K. Bondarenko / N. Kichenok vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Bencic / S. Kenin vs (9) A. Guarachi / (9) D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

C. Moutet vs (14) M. Raonic



Il match deve ancora iniziare

(32) V. Kudermetova vs V. Gracheva



Il match deve ancora iniziare

J. Vesely vs (15) P. Carreno Busta (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Cornet vs A. Li



Il match deve ancora iniziare

Z. Diyas vs B. Pera



Il match deve ancora iniziare

A. Bublik vs (23) D. Lajovic



Il match deve ancora iniziare

(32) A. Mannarino vs M. Kecmanovic (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30)

E. Alexandrova / Y. Sizikova vs L. Hradecka / Kr. Pliskova



Il match deve ancora iniziare

R. Albot / D. Evans vs A. Molteni / H. Nys



Il match deve ancora iniziare

(3) B. Krejcikova / (3) K. Siniakova vs A. Bogdan / R. Peterson



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) Y. Xu / (11) Z. Yang vs A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova



Il match deve ancora iniziare

A. Krunic / M. Trevisan vs (8) Y. Duan / (8) S. Zheng



Il match deve ancora iniziare

L. Djere / S. Travaglia vs (WC) A. Harris / (WC) A. Popyrin



Il match deve ancora iniziare

(8) P. Herbert / (8) N. Mahut vs (A) G. Mager / (A) Y. Nishioka



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) G. Dabrowski / (6) B. Mattek-Sands vs L. Arruabarrena / K. Christian



Il match deve ancora iniziare

E. Ruusuvuori vs P. Martinez



Il match deve ancora iniziare

A. Barty / J. Brady vs (WC) A. Myers / (WC) I. Popovic



Il match deve ancora iniziare

V. Lapko / M. Vondrousova vs M. Brengle / L. Davis



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Demoliner / S. Gonzalez vs M. Arevalo / M. Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

P. Cuevas / G. Pella vs (WC) M. Ebden / (WC) J. Smith



Il match deve ancora iniziare

(10) J. Peers / (10) M. Venus vs A. de Minaur / M. Reid



Il match deve ancora iniziare

(13) L. Kichenok / (13) J. Ostapenko vs M. Ninomiya / S. Santamaria



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Mitu / R. Olaru vs M. Niculescu / P. Tig



Il match deve ancora iniziare

R. Bopanna / B. McLachlan vs (WC) J. Nam / (WC) M. Song



Il match deve ancora iniziare

C. Lister / A. Van Uytvanck vs (2) E. Mertens / (2) A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

M. Giron / C. Norrie vs (6) J. Murray / (6) B. Soares



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

M. Kostyuk / A. Sasnovich vs M. Barthel / L. Zhu



Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide / S. Rogers vs C. Gauff / C. McNally



Il match deve ancora iniziare

(WC) P. Tsitsipas / (WC) S. Tsitsipas vs M. McDonald / T. Paul



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Gerasimov vs (Q) A. Karatsev



Il match deve ancora iniziare

Y. Lu / S. Querrey vs (2) N. Mektic / (2) M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

F. Ferro vs (17) E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

P. Badosa / D. Kovinic vs M. Doi / N. Hibino



Il match deve ancora iniziare