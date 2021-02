Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. Novak Djokovic perde un set. Bene Thiem. Wawrinka perde dopo aver mancato tre match point. Fuori Kvitova e Andreescu (LIVE)

Stan Wawrinka eliminato. Stan si è dovuto clamorosamente arrendere a Marton Fucsovics (55) con il punteggio di 7-5 6-1 4-6 2-6 7-6 (11/9) al termine di una battaglia incredibile durata 4h03′ e dopo avere avuto a disposizione tre match point.

Fuori Petra Kvitova (8) e Bianca Andreescu (9). La prima, finalista nel 2019, è stata sconfitta per 6-4 1-6 6-1 dalla rumena Sorana Cirstea (68). La seconda, al rientro dopo 15 mesi di assenza, si è fatta sorprendere da Su-Wei Hsieh (71) con il punteggio di 6-3 6-2.

La taiwanese nei sedicesimi affronterà Sara Errani (134), che per accedere al terzo turno di un Slam per la prima volta dal 2015 ha superato Venus Williams (81). La 40enne statunitense è infatti rimasta stoicamente in campo dopo che le si è girata la caviglia in una discesa a rete. Ricevute le cure del caso si è poi dovuta inchinare al punteggio di 6-1 6-0 in poco più di un’ora di gioco.

Australian Open – 2° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) B. Andreescu vs S. Hsieh



GS Australian Open B. Andreescu [8] B. Andreescu [8] 3 2 S. Hsieh S. Hsieh 6 6 Vincitore: S. Hsieh

N. Stojanovic vs (10) S. Williams (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open N. Stojanovic N. Stojanovic 3 0 S. Williams [10] S. Williams [10] 6 6 Vincitore: S. Williams

(1) N. Djokovic vs F. Tiafoe



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 7 6 F. Tiafoe F. Tiafoe 3 7 6 3 Vincitore: N. Djokovic

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

C. Garcia vs (3) N. Osaka



GS Australian Open C. Garcia C. Garcia 2 3 N. Osaka [3] N. Osaka [3] 6 6 Vincitore: N. Osaka

(Q) M. Cressy vs (6) A. Zverev



GS Australian Open M. Cressy M. Cressy 5 4 3 A. Zverev [6] A. Zverev [6] 7 6 6 Vincitore: A. Zverev

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) A. Sabalenka vs D. Kasatkina



GS Australian Open A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 7 6 D. Kasatkina D. Kasatkina 6 3 Vincitore: A. Sabalenka

S. Cirstea vs (9) P. Kvitova



GS Australian Open S. Cirstea S. Cirstea 6 1 6 P. Kvitova [9] P. Kvitova [9] 4 6 1 Vincitore: S. Cirstea

(3) D. Thiem vs D. Koepfer



GS Australian Open D. Thiem [3] D. Thiem [3] 6 6 6 D. Koepfer D. Koepfer 4 0 2 Vincitore: D. Thiem

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Tomljanovic vs (2) S. Halep



GS Australian Open A. Tomljanovic A. Tomljanovic 6 4 5 S. Halep S. Halep 4 6 7 Vincitore: S. Halep

(18) G. Dimitrov vs (WC) A. Bolt



GS Australian Open G. Dimitrov [18] G. Dimitrov [18] 0 7 5 A. Bolt • A. Bolt 0 6 0

John Cain Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(17) S. Wawrinka vs M. Fucsovics



GS Australian Open S. Wawrinka [17] S. Wawrinka [17] 5 1 6 6 6 M. Fucsovics M. Fucsovics 7 6 4 2 7 Vincitore: M. Fucsovics

V. Williams vs (Q) S. Errani



GS Australian Open V. Williams V. Williams 1 0 S. Errani S. Errani 6 6 Vincitore: S. Errani

(15) I. Swiatek vs C. Giorgi



GS Australian Open I. Swiatek [15] I. Swiatek [15] 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 2 4 Vincitore: I. Swiatek

N. Kyrgios vs (29) U. Humbert (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))



GS Australian Open N. Kyrgios N. Kyrgios 5 6 3 7 6 U. Humbert [29] U. Humbert [29] 7 4 6 6 4 Vincitore: N. Kyrgios

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) M. Vondrousova vs (Q) R. Marino



GS Australian Open M. Vondrousova [19] M. Vondrousova [19] 6 7 R. Marino R. Marino 1 5 Vincitore: M. Vondrousova

(LL) A. Muller vs (8) D. Schwartzman



GS Australian Open A. Muller A. Muller 2 0 3 D. Schwartzman [8] D. Schwartzman [8] 6 6 6 Vincitore: D. Schwartzman

(14) G. Muguruza vs (Q) L. Samsonova



GS Australian Open G. Muguruza [14] G. Muguruza [14] 6 6 L. Samsonova [15] L. Samsonova [15] 6 3 1 Vincitore: G. Muguruza

R. Opelka vs (27) T. Fritz



GS Australian Open R. Opelka R. Opelka 6 6 7 6 2 T. Fritz [27] T. Fritz [27] 4 7 6 7 6 Vincitore: T. Fritz

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Potapova vs (Q) T. Babos



GS Australian Open A. Potapova A. Potapova 6 6 T. Babos T. Babos 2 4 Vincitore: A. Potapova

J. Duckworth vs (20) F. Auger-Aliassime



GS Australian Open J. Duckworth J. Duckworth 4 1 2 F. Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime 6 6 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime

(27) O. Jabeur vs (LL) A. Schmiedlova (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open O. Jabeur [27] O. Jabeur [27] 6 6 A. Schmiedlova A. Schmiedlova 3 2 Vincitore: O. Jabeur

(11) D. Shapovalov vs (Q) B. Tomic (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



GS Australian Open D. Shapovalov [11] D. Shapovalov [11] 6 6 6 B. Tomic B. Tomic 1 3 2 Vincitore: D. Shapovalov

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) S. Aoyama / (7) E. Shibahara vs A. Muhammad / J. Pegula



GS Australian Open S. Aoyama / E. Shibahara [7] S. Aoyama / E. Shibahara [7] 4 7 6 A. Muhammad / J. Pegula A. Muhammad / J. Pegula 6 5 3 Vincitore: S. Aoyama / E. Shibahara

(15) M. Purcell / (15) L. Saville vs G. Duran / A. Ramos-Vinolas



GS Australian Open M. Purcell / L. Saville M. Purcell / L. Saville 6 6 G. Duran / A. Ramos-Vinolas G. Duran / A. Ramos-Vinolas 3 3 Vincitore: M. Purcell / L. Saville

(10) S. Stosur / (10) S. Zhang vs L. Fernandez / H. Watson



GS Australian Open S. Stosur / S. Zhang S. Stosur / S. Zhang 4 6 2 L. Fernandez / H. Watson L. Fernandez / H. Watson 6 3 6 Vincitore: L. Fernandez / H. Watson

A. Bolsova / J. Paolini vs D. Kasatkina / A. Kontaveit



GS Australian Open A. Bolsova / J. Paolini A. Bolsova / J. Paolini 7 6 D. Kasatkina / A. Kontaveit D. Kasatkina / A. Kontaveit 6 2 Vincitore: A. Bolsova / J. Paolini

Court 6 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

R. Berankis / M. Kukushkin vs (11) H. Kontinen / (11) E. Roger-Vasselin



GS Australian Open R. Berankis / M. Kukushkin R. Berankis / M. Kukushkin 7 6 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin [11] H. Kontinen / E. Roger-Vasselin [11] 5 4 Vincitore: R. Berankis / M. Kukushkin

L. Sonego / A. Vavassori vs R. Arneodo / B. Paire



GS Australian Open L. Sonego / A. Vavassori L. Sonego / A. Vavassori 6 6 6 R. Arneodo / B. Paire R. Arneodo / B. Paire 7 2 4 Vincitore: L. Sonego / A. Vavassori

K. Bondarenko / N. Kichenok vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



GS Australian Open K. Bondarenko / N. Kichenok K. Bondarenko / N. Kichenok 5 6 6 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 7 4 0 Vincitore: K. Bondarenko / N. Kichenok

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Bencic / S. Kenin vs (9) A. Guarachi / (9) D. Krawczyk



GS Australian Open B. Bencic / S. Kenin [11] B. Bencic / S. Kenin [11] 3 6 6 A. Guarachi / D. Krawczyk [9] A. Guarachi / D. Krawczyk [9] 6 2 7 Vincitore: A. Guarachi / D. Krawczyk

C. Moutet vs (14) M. Raonic



GS Australian Open C. Moutet C. Moutet 7 1 1 4 M. Raonic [14] M. Raonic [14] 6 6 6 6 Vincitore: M. Raonic

(32) V. Kudermetova vs V. Gracheva



GS Australian Open V. Kudermetova [32] V. Kudermetova [32] 5 6 6 V. Gracheva V. Gracheva 7 2 2 Vincitore: V. Kudermetova

J. Vesely vs (15) P. Carreno Busta (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



GS Australian Open J. Vesely J. Vesely 3 6 6 4 P. Carreno Busta P. Carreno Busta 6 7 2 6 Vincitore: P. Carreno Busta

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Cornet vs A. Li



GS Australian Open A. Cornet A. Cornet 2 6 A. Li A. Li 6 7 Vincitore: A. Li

Z. Diyas vs B. Pera



GS Australian Open Z. Diyas Z. Diyas 6 3 6 B. Pera B. Pera 4 6 3 Vincitore: Z. Diyas

A. Bublik vs (23) D. Lajovic



GS Australian Open A. Bublik A. Bublik 4 6 6 3 D. Lajovic D. Lajovic 6 7 4 6 Vincitore: D. Lajovic

(32) A. Mannarino vs M. Kecmanovic (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



GS Australian Open A. Mannarino A. Mannarino 6 6 6 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 1 2 4 Vincitore: A. Mannarino

Court 10 – Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30)

E. Alexandrova / Y. Sizikova vs L. Hradecka / Kr. Pliskova



GS Australian Open E. Alexandrova / Y. Sizikova E. Alexandrova / Y. Sizikova 3 3 L. Hradecka / Kr. Pliskova L. Hradecka / Kr. Pliskova 6 6 Vincitore: L. Hradecka / Kr. Pliskova

R. Albot / D. Evans vs A. Molteni / H. Nys



GS Australian Open R. Albot / D. Evans R. Albot / D. Evans 6 6 A. Molteni / H. Nys A. Molteni / H. Nys 2 3 Vincitore: R. Albot / D. Evans

(3) B. Krejcikova / (3) K. Siniakova vs A. Bogdan / R. Peterson



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [3] B. Krejcikova / K. Siniakova [3] 6 6 A. Bogdan / R. Peterson A. Bogdan / R. Peterson 3 1 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) Y. Xu / (11) Z. Yang vs A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova



GS Australian Open Y. Xu / Z. Yang [11] Y. Xu / Z. Yang [11] 6 2 6 A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova 3 6 3 Vincitore: Y. Xu / Z. Yang

A. Krunic / M. Trevisan vs (8) Y. Duan / (8) S. Zheng



GS Australian Open A. Krunic / M. Trevisan A. Krunic / M. Trevisan 6 6 Y. Duan / S. Zheng [8] Y. Duan / S. Zheng [8] 1 3 Vincitore: A. Krunic / M. Trevisan

L. Djere / S. Travaglia vs (WC) A. Harris / (WC) A. Popyrin



GS Australian Open L. Djere / S. Travaglia L. Djere / S. Travaglia 6 6 A. Harris / A. Popyrin A. Harris / A. Popyrin 3 4 Vincitore: L. Djere / S. Travaglia

(8) P. Herbert / (8) N. Mahut vs (A) G. Mager / (A) Y. Nishioka



GS Australian Open P. Herbert / N. Mahut P. Herbert / N. Mahut 6 6 G. Mager / Y. Nishioka G. Mager / Y. Nishioka 2 3 Vincitore: P. Herbert / N. Mahut

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) G. Dabrowski / (6) B. Mattek-Sands vs L. Arruabarrena / K. Christian



GS Australian Open G. Dabrowski / B. Mattek-Sands [6] G. Dabrowski / B. Mattek-Sands [6] 6 6 L. Arruabarrena / K. Christian L. Arruabarrena / K. Christian 2 3 Vincitore: G. Dabrowski / B. Mattek-Sands

E. Ruusuvuori vs P. Martinez



GS Australian Open E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 6 3 2 6 P. Martinez P. Martinez 1 6 6 7 Vincitore: P. Martinez

A. Barty / J. Brady vs (WC) A. Myers / (WC) I. Popovic



GS Australian Open A. Barty / J. Brady A. Barty / J. Brady 6 6 A. Myers / I. Popovic A. Myers / I. Popovic 2 4 Vincitore: A. Barty / J. Brady

V. Lapko / M. Vondrousova vs M. Brengle / L. Davis



GS Australian Open V. Lapko / M. Vondrousova V. Lapko / M. Vondrousova 6 6 M. Brengle / L. Davis M. Brengle / L. Davis 4 0 Vincitore: V. Lapko / M. Vondrousova

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Demoliner / S. Gonzalez vs M. Arevalo / M. Middelkoop



GS Australian Open M. Demoliner / S. Gonzalez M. Demoliner / S. Gonzalez 7 6 3 M. Arevalo / M. Middelkoop M. Arevalo / M. Middelkoop 6 7 6 Vincitore: M. Arevalo / M.

P. Cuevas / G. Pella vs (WC) M. Ebden / (WC) J. Smith



GS Australian Open P. Cuevas / G. Pella P. Cuevas / G. Pella 7 4 4 M. Ebden / J. Smith M. Ebden / J. Smith 6 6 6 Vincitore: M. Ebden / J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Ebden / J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Cuevas / G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Cuevas / G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 P. Cuevas / G. Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Ebden / J. Smith 40-40 3-2 → 3-3 P. Cuevas / G. Pella 4-1 M. Ebden / J. Smith 40-40 3-1 → 4-1 P. Cuevas / G. Pella 2-2 M. Ebden / J. Smith 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Ebden / J. Smith 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cuevas / G. Pella 0-15 0-30 30-30 1-0 → 1-1 P. Cuevas / G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Cuevas / G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Cuevas / G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 15-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Cuevas / G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Cuevas / G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Cuevas / G. Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 P. Cuevas / G. Pella 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Cuevas / G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Cuevas / G. Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 P. Cuevas / G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Cuevas / G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Cuevas / G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Cuevas / G. Pella 30-40 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ebden / J. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(10) J. Peers / (10) M. Venus vs A. de Minaur / M. Reid



GS Australian Open J. Peers / M. Venus [10] J. Peers / M. Venus [10] 6 6 A. de Minaur / M. Reid A. de Minaur / M. Reid 3 2 Vincitore: J. Peers / M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. de Minaur / M. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. de Minaur / M. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Peers / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. de Minaur / M. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. de Minaur / M. Reid 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur / M. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur / M. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. de Minaur / M. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur / M. Reid 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. de Minaur / M. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur / M. Reid 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(13) L. Kichenok / (13) J. Ostapenko vs M. Ninomiya / S. Santamaria



GS Australian Open L. Kichenok / J. Ostapenko [13] L. Kichenok / J. Ostapenko [13] 7 6 M. Ninomiya / S. Santamaria M. Ninomiya / S. Santamaria 6 4 Vincitore: L. Kichenok / J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Ninomiya / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Ninomiya / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Ninomiya / S. Santamaria 15-40 0-15 15-15 15-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ninomiya / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Ninomiya / S. Santamaria 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Ninomiya / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Ninomiya / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Ninomiya / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Ninomiya / S. Santamaria 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Ninomiya / S. Santamaria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 M. Ninomiya / S. Santamaria 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Mitu / R. Olaru vs M. Niculescu / P. Tig



GS Australian Open A. Mitu / R. Olaru A. Mitu / R. Olaru 3 6 6 M. Niculescu / P. Tig M. Niculescu / P. Tig 6 3 3 Vincitore: A. Mitu / R. Olaru Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Mitu / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Niculescu / P. Tig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Mitu / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Niculescu / P. Tig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Mitu / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Niculescu / P. Tig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Mitu / R. Olaru 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Niculescu / P. Tig 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Mitu / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Niculescu / P. Tig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Mitu / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Niculescu / P. Tig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Mitu / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Niculescu / P. Tig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Mitu / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Niculescu / P. Tig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Mitu / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Niculescu / P. Tig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Mitu / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Niculescu / P. Tig 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Mitu / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Niculescu / P. Tig 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Mitu / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Niculescu / P. Tig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 A. Mitu / R. Olaru 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 M. Niculescu / P. Tig 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Mitu / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

R. Bopanna / B. McLachlan vs (WC) J. Nam / (WC) M. Song



GS Australian Open R. Bopanna / B. McLachlan R. Bopanna / B. McLachlan 4 6 J. Nam / M. Song J. Nam / M. Song 6 7 Vincitore: J. Nam / M. Song Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Bopanna / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Bopanna / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Bopanna / B. McLachlan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bopanna / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

C. Lister / A. Van Uytvanck vs (2) E. Mertens / (2) A. Sabalenka



GS Australian Open C. Lister / A. Van Uytvanck C. Lister / A. Van Uytvanck 6 5 4 E. Mertens / A. Sabalenka [2] E. Mertens / A. Sabalenka [2] 3 7 6 Vincitore: E. Mertens / A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Lister / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Lister / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Lister / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Lister / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Lister / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Lister / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Giron / C. Norrie vs (6) J. Murray / (6) B. Soares



GS Australian Open M. Giron / C. Norrie M. Giron / C. Norrie 6 3 J. Murray / B. Soares [6] J. Murray / B. Soares [6] 7 6 Vincitore: J. Murray / B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Giron / C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Giron / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Giron / C. Norrie 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Giron / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 15*-40 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. Giron / C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Giron / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Giron / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Giron / C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Giron / C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 16 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

M. Kostyuk / A. Sasnovich vs M. Barthel / L. Zhu



GS Australian Open M. Kostyuk / A. Sasnovich M. Kostyuk / A. Sasnovich 1 6 1 M. Barthel / L. Zhu M. Barthel / L. Zhu 6 3 6 Vincitore: M. Barthel / L. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Barthel / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Kostyuk / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 M. Barthel / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 M. Kostyuk / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Barthel / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Kostyuk / A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Barthel / L. Zhu 15-0 30-0 15-40 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Kostyuk / A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Barthel / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 M. Kostyuk / A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Barthel / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Kostyuk / A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Barthel / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Kostyuk / A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Barthel / L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Kostyuk / A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Barthel / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Kostyuk / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 M. Barthel / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Kostyuk / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 M. Barthel / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Kostyuk / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Barthel / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Dolehide / S. Rogers vs C. Gauff / C. McNally



GS Australian Open C. Dolehide / S. Rogers C. Dolehide / S. Rogers 3 4 C. Gauff / C. McNally C. Gauff / C. McNally 6 6 Vincitore: C. Gauff / C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Dolehide / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 C. Dolehide / S. Rogers 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Dolehide / S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Dolehide / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Dolehide / S. Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 C. Dolehide / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Dolehide / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Dolehide / S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Dolehide / S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(WC) P. Tsitsipas / (WC) S. Tsitsipas vs M. McDonald / T. Paul



GS Australian Open P. Tsitsipas / S. Tsitsipas P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 4 6 4 M. McDonald / T. Paul M. McDonald / T. Paul 6 3 6 Vincitore: M. McDonald / T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. McDonald / T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. McDonald / T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. McDonald / T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. McDonald / T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. McDonald / T. Paul 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. McDonald / T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. McDonald / T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. McDonald / T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. McDonald / T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. McDonald / T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. McDonald / T. Paul 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Gerasimov vs (Q) A. Karatsev



GS Australian Open E. Gerasimov E. Gerasimov 0 1 0 A. Karatsev A. Karatsev 6 6 6 Vincitore: A. Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 A. Karatsev 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Y. Lu / S. Querrey vs (2) N. Mektic / (2) M. Pavic



GS Australian Open Y. Lu / S. Querrey Y. Lu / S. Querrey 6 3 N. Mektic / M. Pavic [2] N. Mektic / M. Pavic [2] 7 6 Vincitore: N. Mektic / M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Lu / S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Lu / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Y. Lu / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Lu / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Y. Lu / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Lu / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Y. Lu / S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Lu / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Lu / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Lu / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

F. Ferro vs (17) E. Rybakina



GS Australian Open F. Ferro F. Ferro 6 6 E. Rybakina E. Rybakina 4 4 Vincitore: F. Ferro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Ferro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 F. Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Ferro 15-40 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Ferro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 F. Ferro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Ferro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Badosa / D. Kovinic vs M. Doi / N. Hibino