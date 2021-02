Australian Open: I video delle partite dei giocatori italiani e le dichiarazioni degli azzurri nel Day 2

GS Australian Open S. Querrey S. Querrey 5 4 4 L. Sonego L. Sonego 7 6 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Sonego 40-15 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

“Ho vinto una partita importante, contro un giocatore con tanta esperienza. Contro avversari così bene devi giocare tutti i punti, aspettare il momento buono e sfruttare al massimo le poche occasioni. Oggi sono stato bravo”.Fa male col servizio, è un avversario difficile per tutti. Io non ci avevo mai giocato prima. Lui ogni anno fa dei buoni risultati, mantiene una classifica alta, è un giocatore che sulle superfici veloci è molto fastidioso”Molti giocatori stanno facendo dei sacrifici per stare qui. Poi magari non arriva il risultato che speri e un po’ di frustrazione può esserci”Oggi,”mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento, giocare tutti i punti senza mai calare di concentrazione, intensità ed energia. Era la cosa principale che volevo fare e ci sono riuscito”

GS Australian Open K. Anderson K. Anderson 6 5 3 M. Berrettini [9] M. Berrettini [9] 7 7 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Anderson 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Anderson 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

“Per un bel po’ non mi ha fatto vedere la palla , non so quanti ace mi abbia fatto…. Il mio prossimo avversario non lo conosco troppo, però studieremo con il mio coach come gioca e come affrontarlo”.

GS Australian Open J. Paolini J. Paolini 0 2 Ka. Pliskova [6] Ka. Pliskova [6] 6 6 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Ka. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ka. Pliskova 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

“Avevo già giocato con Halep e Kvitova, ed era andata meglio di oggi, almeno riuscivo a scambiare. Qui, complici anche le condizioni di gioco molto veloci, non sono riuscita a fare quasi nulla, e onestamente speravo di giocare meglio“.

GS Australian Open F. Fognini [16] F. Fognini [16] 6 6 6 P. Herbert P. Herbert 4 2 3 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Herbert 30-40 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open M. McDonald M. McDonald 3 6 6 6 M. Cecchinato M. Cecchinato 6 3 2 2 Vincitore: M. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. McDonald 15-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

“Le due settimane costretto in camera per 19 ore al giorno sono state molto dure, lunghe e pesanti. Sono dovuto rimanere qui quattro settimane per giocare due match, e le due settimane nelle quali sono stato costretto in camera sono state molto stancanti: mi è pesato davvero tanto fare tutto questo per giocare due partite. Oggi invece faceva molto caldo e lui è stato molto bravo a sfruttare la situazione e a girare la partita dalla sua parte”.

GS Australian Open P. Cuevas P. Cuevas 6 4 6 6 A. Seppi A. Seppi 4 6 2 2 Vincitore: P. Cuevas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 15-15 0-40 15-30 15-40 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Cuevas 30-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

“Non è stata una buona idea venrie qui. Dovevo stare a casa con la mia famiglia invece di giocare questi due match del cavolo, anche perché i match non li ho giocati dal momento che mentalmente davvero non ce la faccio in questo periodo, quindi non so nemmeno perché sono venuto qui”.

GS Australian Open M. Trevisan M. Trevisan 3 4 E. Alexandrova E. Alexandrova 6 6 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Trevisan A-40 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open H. Laaksonen [15] H. Laaksonen [15] 2 4 3 S. Caruso S. Caruso 6 6 6 Vincitore: S. Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Laaksonen 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 S. Caruso 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Laaksonen 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0