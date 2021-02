Australian Open: Un autoritario Matteo Berrettini batte Anderson e stacca il pass per il secondo turno

Il sorteggio dell’Australian Open non era stato affatto favorevole per Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Kevin Anderson, per una testa di serie come Matteo Berrettini, era tra i peggiori clienti possibili al primo turno, assolutamente da evitare. Infatti il sudafricano, ex top 10 e due volte finalista slam (Us Open 2017 e Wimbledon 2018), attuale n.81 ATP per un lungo stop dovuto a problemi fisici, è dotato di un gran servizio e forte diritto, quindi avversario molto pericoloso. È stato un primo turno assai probante per il n.1 italiano, molto bravo a superare il test a pieni voti. Il risultato finale ha visto Matteo Berrettini imporsi in tre set con il punteggio di 7-6 (9) 7-5 6-3 in 2 ore e 23 minuti di gioco, in un grande battaglia di servizi, ma non solo.



Sulla carta ci si aspettava un “bombardamento tennistico”, fatto di diritti e servizi vincenti da parte di entrambi gli interpreti, e così è stato. Ma alla fine a spuntarla è stato il tennista romano grazie alla sua miglior forma fisica, fiducia e capacità di vincere i punti nei momenti decisivi. Al secondo turno Matteo sfiderà il tennista ceco Tomas Machac, n. 199 ATP, promosso dalle qualificazioni e impostosi per 6-7 7-5 6-0 3-0 e rit., su un altro qualificato, lo spagnolo Mario Vilella Martinez.

La cronaca del match:

Durante il primo set, come preventivabile, i servizi l’hanno fatta da padrone. Ad eccezione del secondo gioco, dove il tennista romano mancava una palla break, la partita seguiva l’andamento dei turni di battuta. Sul 4-5 e servizio Berrettini, il set cominciava a regalare emozioni e palle break. L’azzurro, riusciva a salvare ben tre set point consecutivi dallo 0-40, grazie a tre vincenti (dritto, servizio vincente ed aces), prima di tenere la battuta e impattare sul 5-5. Sul cinque pari e al servizio Anderson, Berrettini mancava tre palle break che lo avrebbero portato a servire per il set sul 6-5. Si andava al tie break. Matteo ancora una volta andava alla rincorsa del tennista sudafricano sempre avanti nel game decisivo. Anderson avanti 6-3 mancava altre tre palle set, grazie alla complicità dell’italiano. Sul 6-5 l’ex top 10 sudafricano, mancava il set point con il suo servizio, con un dritto largo deviato dal nastro. Dopo aver salvato altre due palle set (sul 6-7 e sul’8-9), Berrettini conquistava il set con una facile volèè di dritto dopo aver conquistato con il dritto gran parte del punto. Il tie break veniva vinto per 11 punti a 9 dall’italiano.

Il secondo set andava via liscio più del primo parziale. Servizi come sempre a farla da padrone a suon di Ace e servizi vincenti. La svolta, però, arrivava nel dodicesimo gioco con Berrettini avanti sul punteggio di 6-5. Alla battuta c’era Anderson, il quale nel suo game di servizio commetteva tre gratuiti di diritto che permettevano a Matteo di guadagnarsi tre set point. Il tennista romano, con calma e sangue freddo, non si lasciava sfuggire la ghiotta occasione e al primo set point, complice il nastro favorevole, con il passante di dritto conquistava il punto che gli permetteva di portarsi avanti per due set a zero.

Nel terzo set come per tutta la durata dell’incontro, i servizi la facevano da padrone. La svolta arrivava nell’ottavo gioco. Berrettini alla terza occasione utile otteneva il break decisivo grazie a una volée non semplice messa in rete da Anderson. Sul 5-3 e servizio a disposizione, l’azzurro con un gran passante di rovescio lungo linea, conquistava il terzo set per 6-3, chiudendo l’incontro e garantendosi così l’accesso al secondo turno del primo Slam del 2021.

Luigi Calvo