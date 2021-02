Australian Open: cinque azzurri al via nel doppio. Quanti scontri Italia-Francia!

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del doppio maschile degli Australian Open 2021. Saranno ben cinque gli italiani ai nastri di partenza nella specialità: l’unica coppia azzurra sarà quella composta da Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, che all’esordio se la vedranno con il monegasco Romain Arneodo e il francese Benoit Paire.

Il duello Italia-Francia si ripeterà anche in altre due circostanze: Simone Bolelli, impegnato al fianco dell’argentino Maximo Gonzalez, troverà infatti al primo turno Jeremy Chardy e Fabrice Martin (teste di serie numero dodici) mentre Gianluca Mager, entrato come alternate assieme al giapponese Yoshihito Nishioka, testerà i numeri otto del seeding Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.

L’impegno sulla carta più agevole è capitato a Stefano Travaglia: il tennista di Ascoli Piceno, sconfitto al primo turno del singolare dallo statunitense Tiafoe, farà coppia con il serbo Laslo Djere e i due si troveranno di fronte agli australiani Andrew Harris e Alexei Popyrin, omaggiati di una wild card.

PRIMO TURNO DOPPIO MASCHILE

Simone Bolelli/ Maximo Gonzalez vs Jeremy Chardy/ Fabrice Martin (12)

Lorenzo Sonego/ Andrea Vavassori vs Romain Arneodo/ Benoit Paire

Laslo Djere/ Stefano Travaglia vs Andrew Harris/ Alexei Popyrin (WC)

Gianluca Mager/ Yoshihito Nishioka (ALT) vs Pierre-Hugues Herbert/ Nicolas Mahut (8)

Main Draw

(1) J. Cabal / (1) R. Farah vs N. Basilashvili / A. Begemann

A. Balazs / M. Fucsovics vs A. Bublik / A. Golubev

M. Demoliner / S. Gonzalez vs M. Arevalo / M. Middelkoop

M. Kecmanovic / C. Ruud vs (13) R. Haase / (13) O. Marach

(12) J. Chardy / (12) F. Martin vs S. Bolelli / M. Gonzalez

L. Sonego / A. Vavassori vs R. Arneodo / B. Paire

L. Djere / S. Travaglia vs (WC) A. Harris / (WC) A. Popyrin

M. Giron / C. Norrie vs (6) J. Murray / (6) B. Soares

(3) M. Granollers / (3) H. Zeballos vs N. Monroe / F. Tiafoe

V. Pospisil / D. Shapovalov vs (WC) A. Bolt / (WC) J. Thompson

A. Mannarino / G. Simon vs M. Daniell / P. Oswald

D. Koepfer / T. Sandgren vs (14) S. Gille / (14) J. Vliegen

(10) J. Peers / (10) M. Venus vs A. de Minaur / M. Reid

R. Bopanna / B. McLachlan vs (WC) J. Nam / (WC) M. Song

T. Brkic / A. Qureshi vs P. Andujar / P. Martinez

J. O’Mara / A. Sitak vs (5) R. Ram / (5) J. Salisbury

(7) M. Melo / (7) H. Tecau vs F. Krajinovic / D. Lajovic

R. Albot / D. Evans vs A. Molteni / H. Nys

A. Bedene / J. Vesely vs L. Bambridge / D. Inglot

P. Carreno Busta / M. Lopez vs (9) I. Dodig / (9) F. Polasek

(15) M. Purcell / (15) L. Saville vs G. Duran / A. Ramos-Vinolas

P. Cuevas / G. Pella vs (WC) M. Ebden / (WC) J. Smith

(WC) T. Kokkinakis / (WC) N. Kyrgios vs (A) L. Harris / (A) J. Knowle

A. Behar / G. Escobar vs (4) W. Koolhof / (4) L. Kubot

(8) P. Herbert / (8) N. Mahut vs (A) G. Mager / (A) Y. Nishioka

Y. Hanfmann / K. Krawietz vs D. Sharan / I. Zelenay

(WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans vs N. Cacic / F. Nielsen

R. Berankis / M. Kukushkin vs (11) H. Kontinen / (11) E. Roger-Vasselin

(16) K. Skupski / (16) N. Skupski vs F. Auger-Aliassime / H. Hurkacz

F. Coria / D. Schwartzman vs J. Millman / T. Monteiro

(WC) P. Tsitsipas / (WC) S. Tsitsipas vs M. McDonald / T. Paul

Y. Lu / S. Querrey vs (2) N. Mektic / (2) M. Pavic