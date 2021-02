Parlano Jannik Sinner e Stefano Travaglia dopo il successo e la finale a Melbourne. Sinner come Djokovic e Nadal

Queste le parole di Jannik Sinner dopo il secondo successo in carriera nel circuito maggiore e di Stefano Travaglia alla sua prima finale ATP in carriera.

La stella 19enne è il più giovane giocatore a vincere due titoli ATP da quando Novak Djokovic, 19 anni, nel 2006 vinse Amersfoort e il Moselle Open a Metz. Sinner è anche il più giovane giocatore a vincere titoli back-to-back dai tempi di Rafael Nadal, 19 anni, che vinse al China Open di Pechino del 2005 e al Mutua Madrid Open.

È stata la prima finale ATP tutta italiana dal 22 maggio 1988, quando Massimiliano Narducci sconfisse Claudio Panatta 3-6, 6-1, 6-4 a Firenze.

Le parole di Sinner: “Ci sono stati momenti molto belli l’anno scorso a Sofia, che ovviamente porto con me. Ma non si tratta solo di vincere. A volte perdere partite, partite importanti può aiutarti forse anche di più, soprattutto quando sei giovane.”

“Ovviamente, ora c’è maggiore fiducia. Questo è Il mio secondo titolo ATP, e questa vittoria è un po’ diversa dall’altra. È stata una settimana difficile per ogni giocatore, giocando due volte in un giorno [venerdì]. Ieri ho avuto un match molto difficile contro Karen [Khachanov], quindi oggi sono molto contento della mia prestazione”.

Sinner ha ammesso di essersi sentito un po’ stanco nel secondo set, “[C’era] un po’ di tensione, e non ho giocato in modo perfetto. Ho cercato di rimanere in partita, ho cercato di giocare punto su punto. In qualche modo, devi trovare una soluzione anche quando non giochi bene, cosa che ho fatto oggi, e per questo sono molto orgoglioso della mia prestazione”.

“È stata una settimana davvero ottima, quindi sono davvero felice dei risultati”, ha dichiarato Stefano Travaglia. “Purtroppo, oggi non ho giocato così bene – forse perché ero stanco, forse la tensione per la prima finale. Ma posso prendere delle cose positive da questa finale, e domani è un altro giorno”.