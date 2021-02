ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): Secondo successo in carriera per Jannik Sinner. Stefano Travaglia superato in due set (con il video della partita)

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 “Great Ocean Road Open” di Melbourne. Sul cemento del Melbourne Park il 19enne fenomeno di Sesto Pusteria ha battuto in finale il connazionale Stefano Travaglia (ATP 71) per 7-6(4), 6-4, vincendo così il secondo titolo della sua carriera.

Il pusterese scrive così un’altra pagina del tennis italiano. A 19 anni, 5 mesi e 23 giorni Sinner diventa il più giovane italiano di sempre a conquistare due titoli ATP. Per l’Italia è il 69° titolo ATP di sempre. Per Sinner è il secondo trionfo consecutivo. Dopo il successo di Sofia, neanche tre mesi più tardi (esattamente 84 giorni dopo) ecco il bis. Solamente Fabio Fognini nel 2013 è riuscito a vincere due tornei di fila (Stoccarda ed Amburgo). Numeri da urlo per Sinner, che nel 2019 ha vinto anche i Next Gen ATP Finals a Milano. Da domani il pusterese, con i 250 punti ATP in tasca, è il numero 32 del mondo. Una scalata vertiginosa se si pensa che Sinner aveva chiuso il 2018 al numero 763 del mondo e il 2019 al numero 78.

Sinner è reduce da una settimana straordinaria. A Melbourne l’altoatesino è cresciuto di partita in partita. Dopo aver eliminato uno dopo l’altro il beniamino locale Aleksandar Vukic (ATP 195), lo sloveno Aljaz Bedene, numero 58 del ranking, Miomir Kecmanovic (ATP 42) e ieri in semifinale il russo Karen Khachanov (ATP 20), Sinner oggi nella finale tutta azzurra (mancava a livello ATP da Firenze 1988) ha battuto anche il suo connazionale Stefano Travaglia. Un successo strameritato per l’altoatesino che ha certamente patito la pressione, ma al contempo ha gestito nel migliore dei modi una partita contro un avversario esperto e che ha dato del filo da torcere a un Sinner eccezionale. Oggi ha festeggiato la sua 10° vittoria consecutiva, impressionante!

Sinner, già da Sofia il più giovane italiano di sempre ad aver vinto un torneo ATP (strappato a Claudio Pistolesi un record che durava da oltre 30 anni), e Travaglia hanno giocato alla pari nel primo set. Fino al 6-6 pari entrambi i tennisti si sono strappati rispettivamente una volta il turno di battuta. Nel tiebreak l’altoatesino si è imposto per 7-4. Sinner ha vinto questa settimana a Melbourne tutti i cinque tiebreak disputati. Anche la seconda frazione di gioco era molto equilibrata. Sinner ha conquistato subito il break dell’1-0, ma ha incassato immediatamente il rebreak dell’1-1 pari. Nel game successivo l’altoatesino ha piazzato un altro break, ma poco dopo ha subito nuovamente il rebreak del 3-3 pari. Nel nono gioco Sinner ha sfruttato un’altra palla break per il 5-4, spianando così la strada per la conquista del match. Sul proprio servizio Sinner ha chiuso subito i conti. Gli basta il primo match point: 6-4 e Sinner vola in paradiso.

Subito testa agli Australian Open

Per Sinner non c’è tanto tempo per godersi il suo secondo titolo ATP. L’altoatesino debutta già domani, lunedì nel main draw degli Australian Open. Sinner, che è nella parte sinistra del tabellone, sfiderà lunedì nella seconda partita dopo le ore 9 italiana all’esordio il canadese Denis Shapovalov (ATP 12).

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Travaglia S. Travaglia S. 6 4 Sinner J. Sinner J. 7 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 15-30 30-30 3-3 → 3-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Ace 05 Doppi falli 157% % primo servizio 55%61% % di punti vinti su primo servizio 57%47% % di punti vinti su secondo servizio 67%3/10 Break point 4/74 Tiebreak vinti 733 Punti vinti in risposta 4583 Punti vinti 9510 Giochi vinti 133 N. max giochi vinti di fila 35 N. max punti vinti di fila 850 Punti vinti al servizio 507 Giochi vinti al servizio 8