ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) e (Murray River Open): I risultati delle Finali. Ancora una sconfitta per Auger Aliassime. Titolo ad Evans

Felix Auger-Aliassime, 20 anni, non è riuscito a vincere il suo primo titolo ATP in carriera questa domenica, dopo non uno, non due, nemmeno tre ma ben sette tentativi. L’attuale numero 21 del mondo è stato sconfitto questa notte nella finale del torneo ATP 250 Murray River Open, uno dei due ATP 250 che si giocano questa settimana a Melbourne Park.

Il canadese è stato sconfitto da Daniel Evans con il risultato di 62 63. Primo titolo in carriera per il britannico.

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento – Finali

1573 Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares



Court 3 – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Stefano Travaglia vs [4] Jannik Sinner



ATP 250: Melbourne Murray River Open (Australia), cemento – Finali

Margaret Court Arena – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Daniel Evans vs [3] Felix Auger-Aliassime



1573 Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [5] Jeremy Chardy / Fabrice Martin