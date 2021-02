Challenger Biella 1, Cherbourg, e Potchefstroom 1: I Tabelloni di Qualificazione con gli order of play

Challenger BIELLA I , Italy (IH) /80 (€)

(1) Bonadio, Riccardo vs (Alt) King, Evan

(WC) Nardi, Luca vs (6) Van Rijthoven, Tim

(2) Ajdukovic, Duje vs Gimeno Valero, Carlos

(WC) Roncalli, Simone vs (5) Sels, Jelle

(3) Zeppieri, Giulio vs Cervantes, Inigo

(WC) Fonio, Giovanni vs (8) Casanova, Hernan

(4) Ignatik, Uladzimir vs Pichler, David

Ornago, Fabrizio vs (7) Bega, Alessandro

1. [2] Duje Ajdukovicvs Carlos Gimeno Valero2. [WC] Luca Nardivs [6] Tim Van Rijthoven3. Fabrizio Ornagovs [7] Alessandro Bega4. [3] Giulio Zeppierivs Inigo Cervantes

Jocker Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Simone Roncalli vs [5] Jelle Sels

2. [1] Riccardo Bonadio vs [Alt] Evan King

3. [4] Uladzimir Ignatik vs David Pichler

4. [WC] Giovanni Fonio vs [8] Hernan Casanova

Challenger POTCHEFSTROOM I ZAF, South Africa (H)/80 ($)

(1/Alt) Broady, Liam vs (WC) Malan, Pierre

Lock, Benjamin vs (8) Safranek, Vaclav

(2) Kopriva, Vit vs (WC) Davis, Jamie

Bellier, Antoine vs (6) Basic, Mirza

(3) De Jong, Jesper vs Hassan, Benjamin

Peniston, Ryan vs (7) Durasovic, Viktor

(4) Miedler, Lucas vs Chappell, Nick

(WC) Badenhorst, Devin vs (5) Draper, Jack

1. Antoine Belliervs [6] Mirza Basic2. [2] Vit Koprivavs [WC] Jamie Davis3. [1/Alt] Liam Broadyvs [WC] Pierre Malan(non prima ore: 11:00)

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ryan Peniston vs [7] Viktor Durasovic

2. Benjamin Lock vs [8] Vaclav Safranek

3. [WC] Devin Badenhorst vs [5] Jack Draper (non prima ore: 11:00)

Court 8 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Jesper De Jong vs Benjamin Hassan

2. [4] Lucas Miedler vs Nick Chappell

CHERBOURG , France (IH) /100 (€)

In attesa…