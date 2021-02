Daniil Medvedev: “Più partite riesco a vincere in ATP Cup, migliore sarà il mio stato di forma in vista degli Australian Open”

Daniil Medvedev nella nottata italiana sarà protagonista con la sua Russia della semifinale di ATP Cup contro la Germania di Alexander Zverev e Jan-Lennard Struff. Il russo, dopo l’ATP Cup, sarà in campo agli Australian Open e insieme a Djokovic, il favorito numero uno della vigilia, ha tutte le carte in regola per conquistare il suo primo torneo dello Slam.

“Mi sento bene” – ha dichiarato Daniil ai media durante la ATP Cup – “Penso che non tutti siano al 100% della condizione fisica. Più partite riesco a vincere in ATP Cup, migliore sarà il mio stato di forma in vista degli Australian Open“.

In merito al suo gioco e al modo di affrontare le partite, il russo ha dichiarato di avere tattiche e idee di gioco varie a seconda degli avversari che affronta e delle differenti situazioni che si creano in partita. “Gioco sempre per vincere. Se per vincere una partita, ho bisogno di colpire più forte che posso, lo farò. A volte ci sono partite in cui mi sento come se non potessi semplicemente difendere, quindi devo giocare in modo diverso. Provo a vincere la partita nel modo più semplice e pratico possibile. A volte basta difendere e colpire la palla. A volte devi andare a rete. A volte devi restare indietro. Dipende. Non mi interessa molto. Chiaramente, lavoro per avere molte armi nel mio gioco. Cerchiamo di trovare cose nuove, sì, mischiamo tattiche diverse. A volte funziona, a volte no. A volte l’avversario è più bravo di te, a volte non giochi bene”.

Spesso i “fab four” hanno preferito non disputare tornei prima dello slam australiano, per Daniil questa scelta appare lontana dalla sua idea di preparazione di un torneo dello slam. “So che a volte i migliori giocatori (Roger, Nadal, Djokovic ndr.) hanno deciso di prendere parte al primo Grande Slam dell’anno senza nessuna partita alle spalle. Loro in passato l’hanno fatto e poi hanno pure vinto il torneo, come ha fatto Roger molte volte o anche lo stesso Novak. Io ho bisogno di giocare un po’ di partite all’inizio dell’anno per entrare in forma. Più gioco, meglio è. Ecco perché l’ ATP Cup mi piace. Spero di essere qui ancora per molti anni per preparare lo slam di Melbourne. “

Il tennista di Mosca, in merito alle limitazioni attuate dal Governo australiano in accordo con Tennis Australia, ha mostrato sempre una notevole comprensione senza esternare lamentele come altri suoi colleghi. “Tennis Australia, con il governo australiano e con il governo dello Stato di Victoria, hanno fatto tutto il possibile per realizzare questo torneo con tutte le restrizioni da loro ritenute necessarie. Siamo venuti qui per fare il nostro lavoro. Cerchiamo di seguire le regole. Questa è la cosa più importante“.

Luigi Calvo