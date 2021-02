Doppia vittoria: Jannik Sinner raggiunge la semifinale nell’ATP 250 di Melbourne (Great Ocean Road Open)

Non si ferma più la corsa di Jannik Sinner nell’ATP 250 di Melbourne (Great Ocean Road Open). Venerdì mattina il 19enne di Sesto Pusteria si è imposto nei quarti di finale del “Great Ocean Road Open” sul serbo Miomir Kecmanovic (ATP 42), dopo un’ora e 56 minuti di gioco, in due set per 7:6(10), 6:4, staccando così il biglietto per la semifinale.

Giovedì a Melbourne un dipendente di uno degli hotel che ha ospitato i tennisti in quarantena a Melbourne è risultato positivo al Covid. Di conseguenza sono state rinviate tutte le partite a venerdì. Doppio impegno, dunque, oggi per Jannik Sinner. Nella notte italiana l’azzurro è sceso in campo per gli ottavi di finale contro lo sloveno Aljaz Bedene (ATP 52). Il 31enne di Lubiana si era aggiudicato entrambi i precedenti con l’azzurro, disputati negli ottavi dell’ATP di Umago e negli ottavi del challenger di Orleans, sempre nel 2019. Oggi Sinner si è preso la rivincita. Il primo parziale era molto equilibrato fino al 6-6 pari. Nel tiebreak Sinner era costretto a salvare una palla set sul 5-6, poi però ha piazzato tre punti di fila per l’8-6. Seconda frazione con poca storia: l’azzurrino ha strappato due volte il turno di battuta a Bedene, imponendosi dopo un’ora e 34 minuti di gioco per 6-2.

Venerdì mattina (ora italiana) il numero 36 del mondo è tornato in campo per i quarti di finale contro Miomir Kecmanovic. Il 21enne serbo, numero 42 delle classifiche ATP, aveva piegato poche ore prima in una vera e proprio maratoneta l’azzurro Salvatore Caruso in tre set. Sinner aveva eliminato Kecmanovic già due anni fa nella semifinale dei Next Gen ATP Finals di Milano in quattro set.

Anche oggi è stata una sfida emozionantissima. Sinner è scappato subito sul 3-1, ma Kecmanovic ha risposto con il rebreak. Sul 6-5 l’altoatesino ha avuto tre set point, ma Kecmanovic è comunque riuscito a portare a casa il game. Nel tiebreak Sinner ha allungato subito sul 5-0 e 6-2. Il serbo però non si è arreso, annullando altri quattro set point per il 6-6. Sul 7-6 Sinner ha sprecato un’altra chance di chiudere il set, mentre sul 7-8, 8-9 e 9-10 pure lui ha dovuto annullare tre palle set. Dopo un’ora e 14 minuti di gioco – con il decimo set point – Sinner ha chiuso i conti sul 12-10.

Nella seconda frazione di gioco Sinner si è portato subito sul 2-1, incassando però successivamente il rebreak. Nel settimo gioco l’azzurrino ha strappato nuovamente il servizio a Kecmanovic, spianando così la strada per la conquista del match. Sinner ha allungato sul 5-3 e poco dopo ha sfruttato la sua prima palla match per il 6-4 finale.

Nella semifinale la sfida con Karen Khachanov

Sinner accede così per la quarta volta in carriera in una semifinale ATP 250 dopo quelle di Sofia, Colonia ed Anversa. Solamente a Sofia, dove ha poi conquistato anche il suo primo titolo, è riuscito a qualificarsi per la finale. Grazie alla vittoria di oggi, Sinner si porta a casa 10.000 dollari di montepremi e 90 punti ATP. Nella semifinale il fenomeno italiano sfiderà domani, sabato la testa di serie numero 2 Karen Khachanov (ATP 20) che ha sconfitto annullando due palle match la sorpresa olandese Botic Van de Zandschulp (ATP 159).

Domani anche nei quarti di doppio con Hurkacz

Oltre alla semifinale singolare, Sinner sarà impegnato anche nei quarti di finale di doppio. Il pusterese ed il polacco Hubert Hurkacz se la vedranno nella notte tra venerdì e sabato con la coppia australiana Matthew Eden/John-Patrick Smith. Negli ottavi di finale Sinner/Hurkacz si erano imposti sulle teste di serie numero 4 Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Henri Kontinen (FIN) con un netto 6-1, 6-4.

QF [7] Miomir Kecmanovic vs [4] Jannik Sinner



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Kecmanovic M. Kecmanovic M. 6 4 Sinner J. Sinner J. 7 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kecmanovic M. 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kecmanovic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 Ace 122 Doppi falli 166% % primo servizio 63%63% % di punti vinti su primo servizio 70%56% % di punti vinti su secondo servizio 52%2/9 Break point 3/80 Tiebreak vinti 134 Punti vinti in risposta 3584 Punti vinti 9210 Giochi vinti 132 N. max giochi vinti di fila 34 N. max punti vinti di fila 550 Punti vinti al servizio 578 Giochi vinti al servizio 9

2T [13] Aljaz Bedene vs [4] Jannik Sinner



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Bedene A. Bedene A. 6 2 Sinner J. Sinner J. 7 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Bedene A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Bedene A. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Bedene A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sinner J. 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2

7 Ace 93 Doppi falli 258% % primo servizio 65%74% % di punti vinti su primo servizio 80%59% % di punti vinti su secondo servizio 64%0/3 Break point2/20 Tiebreak vinti 119 Punti vinti in risposta 2158 Punti vinti 708 Giochi vinti 131 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 639 Punti vinti al servizio 498 Giochi vinti al servizio 10