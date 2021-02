ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) : I risultati completi del Secondo Turno e Quarti di Finale. Sinner e Travaglia in semifinale. Caruso out al secondo turno

Jannik Sinner e Stefano Travaglia sono nei quarti di finale nel torneo ATP 250 di “Great Ocean Road Open”.

Nella notte italiana Jannik Sinner, n.36 del ranking e quarta testa di serie ha sconfitto per 76(6) 62, in poco più di u’ora e mezza di partita, lo sloveno Aljaz Bedene, n.58 ATP e 13esima testa di serie.

Primo parziale molto equilibrato con Sinner costretto a salvare un set-point nel tie-break: seconda frazione con poca storia.

Stefano Travaglia ha superato, invece, il kazako Alexander Bublik, n.45 ATP ed ottavo favorito del seeding. Dopo una prima frazione a senso unico, nel secondo set “Steto” è stato bravo a recuperare dal 3-5 infilando un parziale di quattro giochi consecutivi.

Ha solo sfiorato l’impresa Salvatore Caruso. Il 28enne di Avola, n.76 ATP ha infatti ceduto 76(5) 57 75, dopo una battaglia di oltre tre ore, al serbo Miomir Kecmanovic, n.42 ATP e settima testa di serie.

Peccato per “Salvo” che sul 5 pari della frazione decisiva non ha sfruttato una palla-break che gli avrebbe permesso di andare a servire per il match.

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento – Ottavi di Finale e Quarti di Finale

1573 Arena – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [11] Jordan Thompson vs Mario Vilella Martinez



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Thompson J. Thompson J. 6 6 Vilella Martinez M. Vilella Martinez M. 4 4 Vincitore: Thompson J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Thompson J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Thompson J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Vilella Martinez M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Thompson J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Vilella Martinez M. A-40 2-2 → 2-3

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

4inc. Botic Van de Zandschulp vs [2] Karen Khachanov



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Van De Zandschulp B. Van De Zandschulp B. 7 5 3 Khachanov K. Khachanov K. 6 7 6 Vincitore: Khachanov K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Khachanov K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Van De Zandschulp B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Khachanov K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kevin Anderson vs [2] Karen Khachanov



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Anderson K. Anderson K. 3 6 Khachanov K. Khachanov K. 6 7 Vincitore: Khachanov K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Anderson K. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Anderson K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Anderson K. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Khachanov K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Anderson K. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Anderson K. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Anderson K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Anderson K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anderson K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Khachanov K. 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2

3. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs [7] Luke Bambridge / Dominic Inglot



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Ebden M. / Smith J. Ebden M. / Smith J. 6 6 Bambridge L. / Inglot D. Bambridge L. / Inglot D. 4 4 Vincitore: Ebden M. / Smith J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ebden M. / Smith J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Ebden M. / Smith J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Ebden M. / Smith J. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Ebden M. / Smith J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Ebden M. / Smith J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ebden M. / Smith J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Ebden M. / Smith J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Ebden M. / Smith J. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Ebden M. / Smith J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Ebden M. / Smith J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6. [Alt] Roberto Carballes Baena / Pablo Cuevas vs [3] Ivan Dodig / Filip Polasek (non prima ore: 05:00)



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Carballes Baena R. / Cuevas P. Carballes Baena R. / Cuevas P. 7 4 7 Dodig I. / Polasek F. Dodig I. / Polasek F. 5 6 10 Vincitore: Dodig I. / Polasek F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Dodig I. / Polasek F. 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Carballes Baena R. / Cuevas P. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Dodig I. / Polasek F. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Carballes Baena R. / Cuevas P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Dodig I. / Polasek F. 15-0 30-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Carballes Baena R. / Cuevas P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Dodig I. / Polasek F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Carballes Baena R. / Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Dodig I. / Polasek F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Carballes Baena R. / Cuevas P. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Dodig I. / Polasek F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Carballes Baena R. / Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Dodig I. / Polasek F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Carballes Baena R. / Cuevas P. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Dodig I. / Polasek F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Carballes Baena R. / Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Dodig I. / Polasek F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Carballes Baena R. / Cuevas P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Dodig I. / Polasek F. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-4 → 1-4 Carballes Baena R. / Cuevas P. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Dodig I. / Polasek F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Carballes Baena R. / Cuevas P. 15-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Dodig I. / Polasek F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [13] Aljaz Bedene vs [4] Jannik Sinner



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Bedene A. Bedene A. 6 2 Sinner J. Sinner J. 7 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Bedene A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Bedene A. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Bedene A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sinner J. 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2

3. Thiago Monteiro vs [11] Jordan Thompson



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Monteiro T. Monteiro T. 6 6 Thompson J. Thompson J. 4 4 Vincitore: Monteiro T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Thompson J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Thompson J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Thompson J. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Monteiro T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Thompson J. 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. [8] Alexander Bublik / Andrey Golubev vs Miomir Kecmanovic / Karen Khachanov (non prima ore: 05:00)



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Bublik A. / Golubev A. Bublik A. / Golubev A. Kecmanovic M. / Khachanov K. Kecmanovic M. / Khachanov K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 10 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Carlos Alcaraz vs Thiago Monteiro



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Alcaraz C. Alcaraz C. 6 3 Monteiro T. Monteiro T. 7 6 Vincitore: Monteiro T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Monteiro T. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Alcaraz C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Alcaraz C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alcaraz C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alcaraz C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Alcaraz C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Alcaraz C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Alcaraz C. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Alcaraz C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Monteiro T. 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2

2. [3] Hubert Hurkacz vs Pablo Cuevas (non prima ore: 02:00)



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Hurkacz H. Hurkacz H. 7 7 Cuevas P. Cuevas P. 5 5 Vincitore: Hurkacz H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Cuevas P. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 3-3 → 4-3 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Cuevas P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Cuevas P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Cuevas P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Cuevas P. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Hurkacz H. 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Cuevas P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Cuevas P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hurkacz H. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [5] Marcus Daniell / Michael Venus vs Federico Delbonis / Artem Sitak



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Daniell M. / Venus M. Daniell M. / Venus M. 7 6 Delbonis F. / Sitak A. Delbonis F. / Sitak A. 6 2 Vincitore: Daniell M. / Venus M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Delbonis F. / Sitak A. 0-15 15-15 0-15 15-15 0-40 4-2 → 5-2 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Delbonis F. / Sitak A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Daniell M. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Delbonis F. / Sitak A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Delbonis F. / Sitak A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Delbonis F. / Sitak A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Daniell M. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Delbonis F. / Sitak A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Delbonis F. / Sitak A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Delbonis F. / Sitak A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Delbonis F. / Sitak A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Daniell M. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Delbonis F. / Sitak A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Daniell M. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [7] Miomir Kecmanovic OR Salvatore Caruso vs [4] Jannik Sinner



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Kecmanovic M. Kecmanovic M. 6 4 Sinner J. Sinner J. 7 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kecmanovic M. 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kecmanovic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [7] Miomir Kecmanovic vs Salvatore Caruso



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Kecmanovic M. Kecmanovic M. 7 5 7 Caruso S. Caruso S. 6 7 5 Vincitore: Kecmanovic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Caruso S. 15-0 15-15 15-40 6-5 → 7-5 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-30 3-2 → 3-3 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Kecmanovic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kecmanovic M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Kecmanovic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kecmanovic M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Caruso S. 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [WC] Robin Haase / Sam Querrey vs [6] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Haase R. / Querrey S. Haase R. / Querrey S. 4 4 Arevalo M. / Middelkoop M. Arevalo M. / Middelkoop M. 6 6 Vincitore: Arevalo M. / Middelkoop M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Haase R. / Querrey S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Arevalo M. / Middelkoop M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Haase R. / Querrey S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Haase R. / Querrey S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Arevalo M. / Middelkoop M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Haase R. / Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Max Purcell / Jordan Thompson (non prima ore: 05:00)



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Haase R. / Querrey S. Haase R. / Querrey S. 4 4 Arevalo M. / Middelkoop M. Arevalo M. / Middelkoop M. 6 6 Vincitore: Arevalo M. / Middelkoop M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Haase R. / Querrey S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Arevalo M. / Middelkoop M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Haase R. / Querrey S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Haase R. / Querrey S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Arevalo M. / Middelkoop M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Haase R. / Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Haase R. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Cabal J. / Farah R. Cabal J. / Farah R. Purcell M. / Thompson J. Purcell M. / Thompson J. Vincitore: Cabal-Farah per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Reilly Opelka vs Botic Van de Zandschulp



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Opelka R. Opelka R. 6 6 Van De Zandschulp B. Van De Zandschulp B. 7 7 Vincitore: Van De Zandschulp B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Opelka R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Opelka R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Opelka R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Opelka R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Van De Zandschulp B. 5-5 6-6 7-6 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Opelka R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2

Court 15 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Stefano Travaglia vs [8] Alexander Bublik



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Travaglia S. Travaglia S. 6 7 Bublik A. Bublik A. 1 5 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Bublik A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Travaglia S. 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Bublik A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Bublik A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [3] Hubert Hurkacz vs Stefano Travaglia