I tornei WTA da completare si svolgeranno con un tiebreak a 10 al posto del terzo set. Tutti negativi i test finora eseguiti

Continuano ad arrivare notizie dall’Australia, dopo la “tempesta” di ieri per la positività di un addetto all’hotel Grand Hyatt, che ospita oltre 500 tra giocatori, allenatori e personale dell’Australian Open.

È stato da poco comunicato che i tornei WTA ancora in corso prima dell’avvio degli Australian Open si svolgeranno con un tiebreak a 10 punti al posto del terzo set, per snellire il programma e ridurre lo sforzo delle giocatrici, costrette al doppio turno domani. Inoltre le previsioni del tempo su Melbourne per venerdì sono pessime, è prevista una giornata di pioggia, quindi il già ingolfatissimo schedule dei molti tornei in corso sarà ancor più complicato dal probabile cattivo tempo.

Altra notizia, ancora non confermata: sembra che tutti i test eseguiti finora sui giocatori, allenatori ecc, siano risultati negativi. Alcuni giocatori, “liberati” dopo il test negativo, pare abbiano deciso di allenarsi anche nella tarda serata australiana di oggi, fino a notte fonda, per non perdere un giorno di allenamento.

Marco Mazzoni