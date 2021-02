Quest’oggi niente tennis in Australia ma ci sarà il sorteggio dei Md degli Australian Openn

Un giorno di forti emozioni era previsto qoggi al Melbourne Park, con 62 incontri in programma su diversi campi del complesso, ma non tutte le emozioni sono state sospese . Oggi è anche il giorno del sorteggio degli Australian Open.

A differenza del solito, la cerimonia del sorteggio non avrà ex campioni o sarà in un luogo pubblico e con la presenza della stampa. Invece, si terrà a porte chiuse, nell’ufficio di Craig Tiley, direttore del torneo, intorno alle 8 del mattino orario italiano.

Il sorteggio non sarà trasmesso in diretta televisiva, ma l’organizzazione renderà disponibile il video del sorteggio pochi minuti dopo la sua conclusione.